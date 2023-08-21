قبل ما تشتري.. تراجع في سعر الذهب اليوم عيار 21 و24 و18 بمحلات الصاغة

بعد الاستقرار الذي ظهر مؤخراً على أسعار الذهب، حيث تبين وجود انخفاض في سعر الذهب في مصر بالمقارنة بالفترة السابقة، وهناك توقعات بانخفاضه بشكل أكبر خلال شهر سبتمبر القادم، فإلى أي مدى يمكن التأكيد على صحة هذا الكلام، وهل بالفعل يوجد انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب، هذا ما سنتبين صحته من السطور التالية.

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

بعد موجة كبيرة من ارتفاع أسعار الذهب في الشهور الماضية، بدأت مؤشرات انخفاض سعر الذهب في مصر وأسهمه في الهبوط بشكل ملحوظ، وزادت النصائح بشراء الذهب في ظل هذا الانخفاض الذي ترافق مع تدني أسعاره على مستوى العالم، حيث وصلت ذروة هذا الانخفاض خلال شهر أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة.

وتواصل الدولة جهودها في السيطرة على أسعار الذهب وتحقيق الاستقرار بها حيث سجلت أسعار الذهب من عيار 21 مبلغ 2250 جنيها للشراء، بينما عيار 24 اليوم سجل 2571 جنيها، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بدون مصنعية وضريبة 1929 جنيها للشراء، وذلك قبل الاجتماع المقرر للبنك المركزي، ويتم تحديد أسعار الذهب تبعاً لسعر الفائدة، وهو ما يتفق مع الوضع العالمي في سوق الذهب خلال شهر أغسطس.

أسباب انخفاض سعر الذهب في مصر

من أبرز الأسباب التي أدت لحدوث انخفاض في سعر الذهب في مصر ما يلي: