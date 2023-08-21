قبل ما تشتري.. تراجع في سعر الذهب اليوم عيار 21 و24 و18 بمحلات الصاغة
بعد الاستقرار الذي ظهر مؤخراً على أسعار الذهب، حيث تبين وجود انخفاض في سعر الذهب في مصر بالمقارنة بالفترة السابقة، وهناك توقعات بانخفاضه بشكل أكبر خلال شهر سبتمبر القادم، فإلى أي مدى يمكن التأكيد على صحة هذا الكلام، وهل بالفعل يوجد انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب، هذا ما سنتبين صحته من السطور التالية.
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر
بعد موجة كبيرة من ارتفاع أسعار الذهب في الشهور الماضية، بدأت مؤشرات انخفاض سعر الذهب في مصر وأسهمه في الهبوط بشكل ملحوظ، وزادت النصائح بشراء الذهب في ظل هذا الانخفاض الذي ترافق مع تدني أسعاره على مستوى العالم، حيث وصلت ذروة هذا الانخفاض خلال شهر أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة.
وتواصل الدولة جهودها في السيطرة على أسعار الذهب وتحقيق الاستقرار بها حيث سجلت أسعار الذهب من عيار 21 مبلغ 2250 جنيها للشراء، بينما عيار 24 اليوم سجل 2571 جنيها، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بدون مصنعية وضريبة 1929 جنيها للشراء، وذلك قبل الاجتماع المقرر للبنك المركزي، ويتم تحديد أسعار الذهب تبعاً لسعر الفائدة، وهو ما يتفق مع الوضع العالمي في سوق الذهب خلال شهر أغسطس.
أسباب انخفاض سعر الذهب في مصر
من أبرز الأسباب التي أدت لحدوث انخفاض في سعر الذهب في مصر ما يلي:
- القرار المتعلق بالإعفاء الجمركي، مما سبب هبوط في سعر الذهب بشكل ملحوظ.
- تم استقبال كمية كبيرة من الذهب عبر المنافذ الجمركية بعد هذا القرار، والتي وصلت لما يزيد عن 195 كجم من الذهب من المسافرين بالخارج.
- فك الشهادات المصرفية ونقص الطلب على معدن الذهب، مما سبب زيادة الكميات المعروضة منه بالمقارنة بنسبة الطلب، وأدى ذلك لتراجع الأسعار بشكل واضح من شهر مايو الماضي وحتى شهر أغسطس 2023.
- ارتفاع سعر الذهب في الفترة الماضية كان نتيجة لزيادة الطلب بالمقارنة بالكميات المعروضة من الذهب، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار، وغيرها من العوامل الاقتصادية المؤدية لارتفاع أسعاره.
- يتوقع الخبراء أن يرتفع سعر الذهب العالمي خلال شهر سبتمبر وأول شهر أكتوبر من عام 2023.