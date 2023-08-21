مافضلش غير 3 أماكن فقط .. التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.. بيان عاجل من الحكومة يوضح التفاصيل

التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث تناولت وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية في الأيام الأخيرة النقاشات حول قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لوزارة الإسكان بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الدخل المحدود من خلال شركة وسطية متخصصة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

تتبنى الحكومة المصرية مبادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير شقق سكن اجتماعي لعدد كبير من الأسر المصرية. كانت المرحلة الأخيرة لهذه المبادرة تشمل توفير مساكن لجميع المصريين في العديد من المناطق الجديدة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

بينما اشار الصندوق الاجتماعي للإسكان ودعم التمويل العقاري في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الى أن كل ما تم تداوله بشأن تقديم شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب الدخل المحدود من خلال شركة وسطية غير صحيح وأن جميع ما تم تداوله في هذا الأمر هو مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في نفوس المواطنين، وأوضح أنه يمكن للمواطن تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بطريقة إلكترونية.

كيفية التواصل مع صندوق الإسكان

هذا وقد أوضح الصندوق أنه حاليًا يتبع التحول الرقمي في جميع الخدمات التي يقدمها للمواطنين في مصر، يمكن للمصريين التواصل مع الصندوق عبر القنوات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام، يمكنهم أيضًا الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالصندوق عن طريق الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188 من أي هاتف محمول، والرقم 090071117 من أي هاتف أرضي.