هذا ما قاله ” عند وفاتي فأن ثروتي لجميع الفقراء” وفاة الزعيم عادل إمام خبر يصدم الجميع!! أعرف التفاصيل

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات خبر وفاة الزعيم عادل امام وتصدر الخبر جميع مواقع السوشيال ميديا ويريد جميع محبي الزعيم عادل إمام معرفة صحة الخبر الذي يثيره الكثير من رواد التواصل الاجتماعية على فترات مختلفة ، وقد أعلنت نقابة المهن التمثيلية عدم صحة خبر وفاة الزعيم عادل إمام وطمأنت جميع الجماهير المصرية والعربية.

ما هي صحة خبر وفاة الزعيم عادل إمام ؟

أعلن الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين عدم صحة خبر وفاة الزعيم عادل إمام الذي انتشر صباح اليوم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ، وأكد أشرف ذكي أن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة بين أبنائه وأحفاده ، وأضاف ذكي قائلاً : “لو حصل شيء لا قدر الله سوف تعلن عنه نقابة المهن التمثيلية وسيكون الخبر واضح أمام الجميع.

وتترد الكثير من الشائعات كل فترة حول وفاة الزعيم عادل إمام الذي يبلغ من العمل 83 عاماً قدم خلالها الكثير من الأعمال في السينما والدراما.

نقابة المهن التمثيلية تنفي خبر وفاة الزعيم عادل إمام

جاء نفي خبر وفاة الزعيم عادل إمام من قبل نقيب الممثلين “اشرف ذكي” كما نفت عائلة الزعيم عادل إمام خبر وفاته ” وقال المنتج عصام إمام شقيقة أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة وأن ما يتداوله رواد التواصل الاجتماعي من شائعات حول وفاة الزعيم عادل إمام لا أساس لها من الصحة. كما طالبت الجماهير أبناء الزعيم عادل امام المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام بنشر صورة عادل إمام للاطمئنان على صحته.