راتب 8500 جنيه.. الحكومة تُفاجئ الموظفين بزيادة رواتبهم لنحو 12% علاوة ترقية وزيادة سنوية

تسعى الحكومة المصرية، إلى توفير كل الدعم والمساندة لجميع مواطنيها في مختلف محافظات مصر، فضلاً عن الجهود المبذولة في الارتقاء بالمستوى المعيشي لجميع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الأزمة والتحديات الاقتصادية التي مازالت توافر الدولة، فضلاً عن توطين الوضع الاقتصادي للمواطن المصرية وجودة حياته تعد من أولويات الدولة، مراعاة لذلك قام الجهاز الإداري للدولة بترقية بعض الموظفين المستحقين لهذه الترقيات مؤخرًا، مع زيادة رواتبهم التي هي الشغل الشاغل بالنسبة للعديد منهم، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول الترقيات.

ترقية الموظفين في الدولة

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، أنه تمت الموافقة على ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ووفقًا لهذا القرار فإنه يسري على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وكافة الإدارات المحلية المختلفة على مستوى الدولة، وذلك لجميع الخاضعين لقانون الخدمة المدينة الصادر بالقانون 81 لعام 2016، ليتلقى كل موظف ترقيته الخاصة به، مع رفع راتبه.

صرف علاوة ترقية لجميع الموظفين

وضمن هذا القرار، أقر بأن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية وكذلك الفنية في الدرجة الخامسة المعينون قبل العمل وفق أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والمستوفون لمدة معينة لا تقل عن 5 أعوام حتى 30-6-2023، إلى أن يُرقوا إلى المستوى الوظيفي الرابع، والمستحق تطبيقه في 1 يوليو 2023، على علاوة ترقية تصل إلى 5% من قيمة الراتب الأساسي، والذي حصل عليه مؤخرًا في 30 يونيو 2023، إضافة إلى الزيادة السنوية التي أعلنتها الدولة في شهر أبريل الماضي 2023، على أن تحصل الدرجة العالية على راتب قدره 8500 جنيه.