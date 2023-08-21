هل يوجد معاش لغير الموظفين ؟؟ التأمينات الاجتماعية تكشف التفاصيل

قامت التأمينات الاجتماعية بالإجابة على تساؤل راود الكثير من المواطنين وهو هل يوجد معاش لغير الموظفين أم لا، حيث دائما ما تهتم الدولة بالعمالة غير المنتظمة لعدم وجود دخل ثابت لها، حيث يرغب المواطنين العاملين في العمالة غير المنتظمة في إصدار معاش لهم كما هو الحال مع الموظفين في العديد من قطاعات الدولة حتى يتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم الحياتية، ومن خلال هذا المقال التأمينات توضح هل يوجد معاش لغير الموظفين وما حقيقة هذا الأمر.

التأمينات توضح هل يوجد معاش لغير الموظفين

معاش العمالة غير المنتظمة تحدث عنه السيد الرئيس خلال احتفالية عيد العمال من العام الماضي، وشدد على أهمية وجود هذا المعاش أو الإعانة عبر إطلاق صندوق إعانات الطوارئ، ويُصرف مبلغ من المال يعادل ألف جنيه لصالح العاملين غير المنتظمين أو غير الموظفين في قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة.

وطبقاً لما ذكرته هيئة التأمينات الاجتماعية، فإن العاملين غير المنتظمين المؤمن عليهم يستطيعوا الاستفادة من الإعانة المقررة، ومن ليس لديه اشتراك بالتأمينات يمكنه التقديم عليه من خلال مكاتب التأمينات التابعة للمنطقة التي يقطن بها العامل، مع تقديم كافة المرفقات والأوراق اللازمة.

المستندات الواجب توافرها للتقديم على معاش غير الموظفين

نوضح فيما يلي المستندات التي يجب أن تتوفر للتقديم على معاش غير الموظفين، وهي: