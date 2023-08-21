هل عادت المساعدة المقطوعة بأمر ملكي 1445 وتم فتح التقديم على المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي؟

أنهت وزارة الموارد الأمور التي قد تساءل عنها كافة الأشخاص، والواردة بشأن هل عادت المساعدة المقطوعة بأمر ملكي أم لا، إذ أن الوزارة قد ردت على مثل هذه التساؤلات، لأن هناك أشخاص يعتقدون بأن المساعدة ستعود مرة أخرى بعد أن توقفت منذ عام 2020، ولذا فإننا يمكننا الآن أن نقدم إليكم المعلومات التي وردت عن ذلك.

هل عادت المساعدة المقطوعة بأمر ملكي

مع الأسف ليس هناك أمر ملكي يخص رجوع صرف المقطوعة الملكية التي قد تم إيقافها منذ عام 2020، وليس هناك أي أخبار تدل على عودتها فهي ألغيت والبعض يتوقع بأن الضمان المطور هو بديل لها، فلا أمل من عودتها في الوقت الحالي وخادم الحرمين وحده هو القادر على تحديد موعد رجوعها مرة أخرى، إذ أن عودتها يكون بحاجة لأمر ملكي.

كم كانت قيمة المساعدات المقطوعة قبل إيقافها؟

المساعدة المقطوعة كانت دعمًا يصرف للأشخاص منذ فترة كبيرة، ولكنه قد توقف من ثلاثة أعوام، وبدأ الأشخاص في التساؤل متى يمكنهم أن يصرفوا المساعدة المقطوعة مجددًا، ولكن حتى وقتنا هذا ليس هناك أي أخبار تخص هذا الشأن، وإليكم مبلغ المساعدة المقطوعة قبل إلغائه وهو كالآتي: