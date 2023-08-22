علشان تبقى جمب بيتك.. قائمة شروط قبول تحويلات الطلاب لجامعة القاهرة وطريقة التقديم

شروط قبول تحويلات الطلاب لجامعة القاهرة من أكثر ما يتم تداوله في تلك الأيام، حيث تقبل جامعة القاهرة الطلاب المحولين إليها للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال مكتب التحولات التابع لجامعة القاهرة والذي يتلقى الطلبات الخاصة بالتحويل وانتقال الطلاب للجامعة في المواعيد المحددة للتحويلات بعد تحقق شروط قبول تحويلات الطلاب لجامعة القاهرة، وذلك بداية من شهر أغسطس الجاري 2023 حتى بداية شهر سبتمبر، حيث تُجرى عملية التحويلات بين الكليات المختلفة داخل الجامعة نفسها أو بين الجامعات الأخرى وجامعة القاهرة.

شروط قبول تحويلات الطلاب لجامعة القاهرة

أوضح الدكتور محمد الخشت أن عملية التحويل إلى جامعة القاهرة تتطلب توافر عدة شروط لقبول التحويلات، ومن أهمها أن التحويلات تُجرى وفق النسبة المئوية المحددة من مجالس الكليات والمجلس الجامعي تبعاً لعدد الأماكن الخالية لعدد الطلبة المحولين للجامعة، والشروط الخاصة بكلية كلية داخل جامعة القاهرة، والأولوية في التحويل هي للطلبة الذين حققوا أعلى الدرجات والقاطنين في المحيط الجغرافي للجامعة.

كما يتم التحويل إلى الكليات المتنظرة تبعاً للفرق الأعلى، شريطة نجاح الطالب وأن يتم نقله للفرقة التالية في الكلية التي تم التحويل منها، ويُشترط حصول الطالب على التقدير المقرر من المجلس الجامعي، وهو ممتاز للكليات الطبية والهندسية، وجيد جداً لجميع الكليات العملية، والحصول على تقدير جيد على الأقل فيما يخص الكليات النظرية، كما تم إعلان باقي الشروط وهي كالآتي:

يجب على الطالب الخضوع لدراسة جميع المواد التي لم يقم بدراستها من الكلية التي تم تحويله منها.

يتم تحويل الطلبة الذين حصلوا على الثانوية العامة حديثاً من خلال مكتب التنسيق والقبول التابع للوزارة، ويجب أن يحقق الطالب النسبة المطلوبة للقبول في الكليات التي يتم نقله إليها في نفس عام حصوله على الثانوية العامة.

تتم عملية التحويل تبعاً للساعات المعتمدة لكل كلية من الكليات الموجودة بالجامعة.

على الطلاب الذين ترشحوا للتحويل إلى الكليات المتناظرة من مكتب التنسيق، ولكنهم لم يتمكنوا من استكمال إجراءات القيد في نفس عام الترشح، ولكنهم تقدموا في السنة التالية يتم قيدهم في هذه الحالة كباقين للإعادة.

يتم قيدهم كطلاب مستجدين في الكليات الغير متناظرة عند تحقيق جميع شروط القبول بهذه الكليات.

رابط تقديم طلب للتحويل إلى جامعة القاهرة

وكان في الأيام الماضية قد تم الإعلان عن فتح باب التقديم بالتحويلات الخاصة بجامعة القاهرة، وذلك حتى يستطيع طلاب المحافظة التواجد بالمحافظة التي يقيموا فيها، بدلا من الذهاب لمكان بعيد، ويتم التقديم في كليات جامعة القاهرة للطلاب عبر موقع جامعة القاهرة الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة بالإضافة إلى رفع كافة المستندات التي يتطلبها التحويل وهي بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت قيام عدد كبير من الطلاب بتقديم طلب للتحويل لجامعة القاهرة وذلك بسبب التحاق عدد كبير من الطلاب المقيمين بالقاهرة إلى جامعات في محافظات بعيدة عن محل إقامتهم، ولذلك فإن وزارة التعليم العالي أتاحت لهم التقديم من أجل الالتحاق بجامعة القاهرة.