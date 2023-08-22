هترجع المدرسة أمتى.. ما هي حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024

يحظى العام الدراسي الجديد باهتمام كبير من الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في جمهورية مصر العربية، ووسط هذا الاهتمام نوضح حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي وفق ما أُثير مؤخراَ عن إمكانية تأجيل الموعد المحدد لانتظام الطلاب في مدارسهم للبدء في المناهج الدراسية، فتابعونا لمعرفة مزيد من التفاصيل.

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024

بعد ما اُثير عن تأجيل الدراسة تم التواصل مع المركز الإعلامي التابع للمجلس الوزاري، والذي أوضح حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد ونفى بشكل تام هذه الشائعات المتداولة، وذكر بأن العام الدراسي الجديد سينطلق في موعده المحدد تبعاً للخارطة الزمنية المحددة من وزارة التربية والتعليم، حيث ستنطلق العملية الدراسية في يوم 30 من شهر سبتمبر 2023 الذي سيوافق يوم السبت.

ويُطبق هذا القرار على مختلف المدارس التابعة للوزارة الرسمية واللغات والخاصة، كما أهاب المركز الإعلامي بالأهالي بعدم تصديق هذه الشائعات الخاطئة، والتواصل مع المصادر الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم لاستطلاع المعلومات الصحيحة غير المضللة، وفي حالة التأكد من وجود مصادر تتعمد نشر الشائعات والبلبلة يجب الإبلاغ عنها مباشرة عبر رقم الواتس آب المخصص للمركز الإعلامي الخاص برئاسة الوزراء على الرقمين (01155508688 -01155508851) طوال اليوم.

ملامح خارطة بداية العام الدراسي الجديد

نوضح لكم في هذه النقاط الملامح الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد والذي يترقبه جميع الطلاب:

موعد بدء العام الدراسي هو ثلاثون من شهر سبتمبر 2023.

ينتهي الفصل الدراسي الأول في يوم الخامس والعشرين من شهر يناير 2024 الموافق ليوم الخميس.

موعد اختبارات أول الفصول الدراسية هو الرابع عشر من يناير 2024 الموافق ليوم الأحد.

التاسع من يناير 2024هو الموعد المحدد لعقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل بالمدارس الفنية، واختبارات الجدارات لهذه الصفوف.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في العاشر من شهر فبراير2024 حتى السادس من شهر يونيو 2024 الموافق ليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء عطلة الترم الأول في الثامن من فبراير 2024.

امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل تبدأ في يوم 25 من شهر مايو 2024 الموافق ليوم السبت.

تبدأ الاختبارات الخاصة بالدبلومات الفنية في يوم السبت الموافق الأول من يونيو 2024.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وقامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على أنها مستعدة للعام الدراسي الجديد من خلال تأهيل المعلمين على أكمل وجه وإضافة التكنولوجيا للمدارس والاعتماد على المنصات الإلكترونية في التعليم وتطوير المعلمين من أجل استخدام أحدث الأساليب التي تساعد على تطوير مستوى الطالب.