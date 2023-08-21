عوضك على الله لو معرفتش هذا.. هتستني سنين لو فاتك.. الحكومة أعلن .. شروط التراخيص وفقاً إلي.. قانون البناء الجديدة 2023

قانون البناء الجديدة، زادت حديثًا عمليات البحث حول شروط نظام التراخيص الجديدة للبناء التي طال انتظارها لفترة طويلة، تم اختبارها لفترة من الوقت للوصول إلى حل نهائي مع المواطنين والحكومة، وقد بدأت الفترة من الأول من مايو حتى ثلاثين يونيو، بمجموعة من شهرين كاملين، يجدر بالذكر أن هذه الشروط بدأ تطبيقها من الأول من يوليو الماضي بعد فترة طويلة من الصراعات والمواجهات الميدانية مع المواطنين المخالفين، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي

شروط قانون البناء الجديدة

حان الآن الوقت الضروري لتوزيع جميع شروط قانون البناء الجديد على جميع المحافظات والمدن، حتى يمتلك الجميع معرفة بتلك الشروط ومنها يمكن ذكرها كالأتي:

إذا كان عرض الشارع لا يتجاوز 8 أمتار، يجب أن يتوقف حجم العقار عند 2 طوابق فقط، وهو يعادل 10 أمتار.

إذا كان عرض الشارع أكثر من 8 أمتار، فيمكن أن يصل طول البناء إلى أكثر من 10 أمتار، وهذا يعادل ثلاثة أدوار بالإضافة إلى دور أرضي.

إذا كان عرض الشارع يزيد عن 12 مترًا، فيكون الحد الأقصى لعقار واحد يبلغ 16 مترًا، ويكون عبارة عن أربعة طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي.

طريقة الحصول على تصريح للبناء الجديدّة

في الأيام الحالية، هناك عدة إجراءات يجب اتباعها للحصول على تصريح بناء جديد وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي: