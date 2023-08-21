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كشوفات pdf اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية العراقية 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي العراقية
كشوفات pdf اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية العراقية 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي العراقية
يسهل علينا التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 والذي ينتظر الاعلان عنها اكثر من 200 ألف مواطن ويمكننا الاستعلام عنها بشكل إلكترونيً عبر منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات pdf اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية.
كشوفات pdf اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية
يمكننا من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية في العراق، التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 وتم من خلال الاتي.
- يتم الدخول عى رابط الموقع الخاص بمنصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.
- ثم اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية
- الضغط على أسماء الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023.
- تسجيل المحافظة التابع لها.
- كتابة البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية وكود التحقق.
- انقر على استعلام للاطلاع على أسماء الأشخاص المشمولين.
الشروط المطلوبة لاستحقاق الرعاية الاجتماعية 2023
- أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.
- يكون مقيما دائما في العراق.
- لابد من ان يكون العمر للذكور من المتقدمين أقل من 60 عامًا.
- إن الإناث يجب أن لا يكن عمرهن أقل من 55 سنة.
- يتألف عدد أفراد الأسرة المتقدمة للرعاية الاجتماعية من 4 أفراد على الأقل.
أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023
- تم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.
- نختار الرعاية الاجتماعية.
- ثم نحدد أسماء الأشخاص المشمولين.
- يكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- انقر على طلب الاستعلام.
- سوف تظهر لك جميع أسماء الأفراد المستفيدين وأسماء الفئات الاجتماعية.
- قد وصل عدد المستحقين حوالي 163 ألف شخص. وتعمل الوزارة على القيام بفحص ومراجعة بيانات الأسر المستفيدة حتى تضمن الحصول على الدعم من قبل الاسر الاكثر احتياجًا.