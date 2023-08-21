كشوفات pdf اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية العراقية 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي العراقية

يسهل علينا التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 والذي ينتظر الاعلان عنها اكثر من 200 ألف مواطن ويمكننا الاستعلام عنها بشكل إلكترونيً عبر منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات pdf اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية.

كشوفات pdf اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية

يمكننا من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية في العراق، التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 وتم من خلال الاتي.

يتم الدخول عى رابط الموقع الخاص بمنصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

ثم اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية

الضغط على أسماء الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023.

تسجيل المحافظة التابع لها.

كتابة البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية وكود التحقق.

انقر على استعلام للاطلاع على أسماء الأشخاص المشمولين.

الشروط المطلوبة لاستحقاق الرعاية الاجتماعية 2023

أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

يكون مقيما دائما في العراق.

لابد من ان يكون العمر للذكور من المتقدمين أقل من 60 عامًا.

إن الإناث يجب أن لا يكن عمرهن أقل من 55 سنة.

يتألف عدد أفراد الأسرة المتقدمة للرعاية الاجتماعية من 4 أفراد على الأقل.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023