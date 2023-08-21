صرف 11 ألف جنيه لفئات معينة من أصحاب المعاشات .. شوف لتكون منهم.. زيادة المعاشات الجديدة .. مكافأة تنتظر فقط صرفها

زيادة المعاشات الجديدة، يمكنك الآن معرفة جميع المزايا الجديدة التي تتعلق بالمعاشات والتي تم تحديدها بشكل خاص لهذه الفئة، وبالتالي، اقتربت نهاية هذا الشهر حيث حددت الهيئة العامة والخاصة بالتأمينات تاريخ صرف المعاشات التي يمكن أن يستفيد منها حوالي 11 مليون مواطن في الزيادة المحددة، من جانب آخر، أعلن اللواء جمال عوض عن صرف جميع المعاشات المتاحة للمواطنين، ولمعرفة المزيد من التفاصيل، يمكنكم متابعة العناوين القادمة.

زيادة المعاشات الجديدة

تم إصدار إعلان من قبل الهيئة العامة والخاصة بالتأمينات بشأن صرف المعاشات المحددة لشهر أغسطس، استنادًا إلى الزيادة السنوية المحددة التي وافق عليها مجلس الوزراء، تم تأجيل صرف هذه المعاشات من الشهر السابق يوليو وبدأ استلامها في بداية هذا الشهر، بدلاً من استلام المعاشات في نهاية يوليو. ووصلت نسبة الزيادة المحددة إلى 15%، وتمت الموافقة على جميع الطلبات المتعلقة بالزيادة طبقًا للقرار الجمهوري الصادر.

خدمة الهيئة القومية

أعلنت الهيئة الوطنية عن الكثير من الخدمات الأخرى المتاحة للمواطنين، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الرسمي للهيئة. تسهّل هذه الخدمات على جميع المواطنين الاستفادة من تشكيلة متنوعة من الخدمات المقدمة لهم، مثل إمكانية استلام المعاش الخاص بهم عن طريق رقم التأمين الخاص بهم. وتأتي هذه الخدمات أيضًا لتوفير سبل الراحة للمستحقين للمعاشات.

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