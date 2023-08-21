كشوفات pdf باسماء الدفعة الخامسة المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر وزارة العمل

اقترب موعد الاعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة والذي يتم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بشكل الكتروني لتوفير الوقت ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات pdf باسماء الدفعة الخامسة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

يمكن التعرف على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق والي لابد من توافر فيهم الاتي.

يجب ألا يقل عمرهم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

أن يكون عمره السيدة ما بين 15 و55 سنة.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

لا تتواجد لديه أملاك عقارية باسمه.

يكون من محدودي الدخل.

لابد من ان تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد.

كما انه سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة شهر أغسطس

يمكننا التعرف على مستفيدي الرعاية الاجتماعية بشكل الكتروني لتوفير الوقت والجهد ويتم من خلال الخطوات التالية على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي.