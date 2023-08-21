رابط نتائج الدبلومات الفنيه الدور الثاني 2023 عبر موقع بوابة التعليم الفني ... نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية برقم الجلوس

يرغب عدد كبير بالتعرف على نتائج الدبلومات الفنية للدور الثاني وذلك بكافة الاقسام الصناعى والتجارى والزراعى والسياحى فقد جاء الوزير واوضح ان نسب النجاح في الدور الثاني مرتفعة عن الاعوام السابقة ووصلت نسبة النجاح العامة في الدبلومات الفنية للدور الثاني 92.4% ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتائج الدبلومات الفنيه الدور الثاني 2023.

نتائج امتحانات ملاحق الدبلومات الفنية 2023

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن نسب النجاح في كل قسم وجاءت على النحو التالي.

وصلت نسبة النجاح في دبلوم التجارة 92.79%.

اما عن نسبة النجاح في دبلوم سياحة وفنادق بالملاحق 97.37%.

نسبة النجاح في دبلوم الصناعة الدور الثاني 92.92%.

وصلت نسبة النجاح في دبلوم الزراعة الدور الثاني لهذا العام 93.01%.

امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

وصل عدد الطلاب الداخلين في امتحانات الدور الثاني الثانوي التجاري 60,152 طالب و عدد الطلاب الحاضرين بالثانوي الفندقي 2,552 طالب اما عن الزراعي وصل 32,425 طالب، والصناعي 87,450 طالب واعلنت الوزارة ان عدد الناجحين في جميع التخصصات للمدارس المهنية 25,213 طالب في الدور الثاني.

كيفية الاستعلام نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية من خلال الاتي.