تحميل لعبة اي فوتبول بيس Efootball PES 2022 بصوت المعلق عصام الشوالي للأيفون والأندرويد

تحميل لعبة اي فوتبول بيس Efootball PES 2022، من أكثر الألعاب الالكترونية التي باتت محور اهتمام وبحث عدد كبير من محبي الألعاب التي احتلت قوائم البحث خلال الساعات الأخيرة لما فيها من إثارة ومتعة جعلت عدد كبير يبحث عن خطوات تحميل لعبة اي فوتبول بيس 2022 التي أصدرتها شركة “كونامي اليابانية” في عام 1998، تمتزج اللعبة بين التحدي والإثارة في عالم كرة القدم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات تحميل لعبة اي فوتبول بيس Efootball PES 2022.

أهم مميزات لعبة اي فوتبول بيس Efootball PES 2022

يمكن للاعب أن يقوم بتشكيل اللاعبين من شتى الفرق الأجنبية مثل الدوري الإسباني والدوري الإيطالي .

كما يمكن للاعب أيضاً أن ينتقي لاعبيه سواء من الماضي مثل مارادونا وغيره من نجوم كرة القدم القدامى الذي لهم تاريخ وبصمة في عالم الساحرة المستديرة.

كما يمكن للاعب أن يلعب بمفرده أو من خلال مشاركة اللاعبين من شتى أنحاء العالم.

تتميز اللعبة بتحديث مستمر يكاد أن يكون أسبوعياً وهذا ما يجعل اللاعبين يستمتعون باللعبة في كل مرة .

أما عن التعليق الصوتي للعبة الذي جعلها الأشهر والذي يميزه صوت المعلق الرياضي “عصام الشوالي”.

خطوات تحميل لعبة اي فوتبول بيس Efootball PES 2022