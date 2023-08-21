تردد القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2023 مجاناً على الأقمار الصناعية

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2023 مجانًا، ويتزامن ذلك مع بدء مباريات الدوري الإنجليزي الذي بدأ منذ فترة القليلة الماضية، لهذا تزايد البحث بشكل كبير على القنوات الناقلة للدوري عبر القمر التركي والعديد من الأقمار الصناعية المختلفة على مستوى العالم، هذا وأن مباريات الدوري تجذب ملايين الجماهير والمشاهدات من مختلف دول العالم، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية طريقة الحصول على التردد بكل سهولة.

القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2023 مجانًا

يعتبر القمر الصناعي الأوربي من أقوى الأقمار الصناعية التي تضم عدد كبير من الباقات الرياضية المختلفة، التي يسهل على الجميع استقباله ومشاهدة أهم الأحد الكروية في مختلف الملاعب على مستوى العالم، لهذا جاء تردد قناة نوفا سبورت، وفقًا لما يلي:-

القناة: نوفا سبورت1.

القمر الصناعي: الهوت بيرد.

التردد 12130.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي على القمر التركي 2023

أصبح من السهل الأن القيام باستقبال جميع القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي على القمر التركي، وهي حاصلة على حقوق البث المباشر لجميع مباريات الدوري، ليتمثل ترددها على النحو التالي:-

القمر الصناعي للقناة هو ترك سات.

بينما تردد القناة فهو 12187.

معامل الترميز هو 12800.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة استقبال تردد القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي

يمكن القيام باستقبال تردد القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-