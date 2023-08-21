خبر هام لكل الموظفين.. قرار من الوزارة لكل موظف “صرف مكافأة مالية مقابل الاجازات الرسمية دون قضايا”.. الناس طايرة من الفرحة

مكافأة مالية مقابل الاجازات ، حيث تشكل رصيد الإجازات العادية قضية ذات أهمية كبيرة للعديد من الموظفين العاملين في الهياكل الإدارية الحكومية، حيث يتلقون تعويضًا ماليًا في المستقبل عن هذه الإجازات غير المستغلة عند انتهاء خدمتهم وانتقالهم إلى التقاعد. وبهذا، يحق لهم الحصول على تعويض مالي يعوضهم عن الفترات التي كانوا مستحقين للاستفادة من الإجازات خلال خدمتهم الفعلية ولم يتمكنوا من الاستفادة منها، من حق الموظف بمجرد انتهاء فترة خدمته أن يحظى بمكافأة مالية تعويضية تعوضه عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها خلال مسيرته الوظيفية.

مكافأة مالية مقابل الاجازات

يجدر بالذكر أن رصيد الإجازات يتم تحديده وفقًا للأنظمة المعمول بها قبل سريان القانون الجديد. وبموجب هذا القانون، سيتم حساب المكافأة بناءً على الأجر الأساسي والعلاوات التي استفاد منها الموظف حتى تاريخ تفعيل هذا القانون الجديد، في هذا السياق، نصّت المادة رقم 71 من القانون على إكرامية تشمل الموظف عند انقضاء مدة خدمته وهي تعويض مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية التي تم تحديدها قبل تطبيق تعديلات القانون ولم يسبق استغلالها قبل نهاية مدة خدمته.

وتحسب هذه مكافأة مالية مقابل الاجازات حيث يتم احتسابها بناءً على الأجر الأساسي للموظف مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يحصل عليها حتى تاريخ تنفيذ هذا القانون، ويتم الاحتفاظ بشاغلي المناصب الكبيرة بوظائفهم على أساس شخصي حتى نهاية مدة الشغل المحددة لهذه الوظائف، أو حتى بلوغ سن التقاعد، ما يأتي أولاً.

اجازات الموظف في القانون الجديد

بعدما كشفنا عن مكافأة مالية مقابل الاجازات، يحق للموظف هذه الاجازات في القانون الجديد: