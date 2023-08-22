“هي المباني فتحت من تاني” هل تراخيص البناء فتحت هذا العام 2023؟ تعرف على قانون البناء الجديد واشتراطات التصالح على مخالفات البناء في القرى؟

هل تراخيص البناء فتحت في كافة المحافظات؟ ملف تراخيص البناء يعد من بين أهم الملفات التي دار حولها حالة من الجدل الشديد في ظل مشروع قانون البناء الموحد، وتردد العديد من الأنباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي بفتح تراخيص الابنية الجديدة واستكمال المباني الجديدة، لذلك سوف نوضح كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر من خلال هذا المقال.

هل تراخيص البناء فتحت

أشارت العديد من الأنباء الصادرة من مصادر مسؤولة في وزارة الإسكان، أنه يجرى الآن العمل على دراسة قرار استئناف أعمال البناء في المدن والقرى وفتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة.

ويجرى التنسيق ما بين عدد من الوزارات بشأن هذا الأمر وهما وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية لعودة إصدار التراخيص كما كان معمول بها من قبل بناءًا على قانون 119 لعام 2008.