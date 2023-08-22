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“هي المباني فتحت من تاني” هل تراخيص البناء فتحت هذا العام 2023؟ تعرف على قانون البناء الجديد واشتراطات التصالح على مخالفات البناء في القرى؟
هل تراخيص البناء فتحت في كافة المحافظات؟ ملف تراخيص البناء يعد من بين أهم الملفات التي دار حولها حالة من الجدل الشديد في ظل مشروع قانون البناء الموحد، وتردد العديد من الأنباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي بفتح تراخيص الابنية الجديدة واستكمال المباني الجديدة، لذلك سوف نوضح كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر من خلال هذا المقال.
هل تراخيص البناء فتحت
أشارت العديد من الأنباء الصادرة من مصادر مسؤولة في وزارة الإسكان، أنه يجرى الآن العمل على دراسة قرار استئناف أعمال البناء في المدن والقرى وفتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة.
ويجرى التنسيق ما بين عدد من الوزارات بشأن هذا الأمر وهما وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية لعودة إصدار التراخيص كما كان معمول بها من قبل بناءًا على قانون 119 لعام 2008.
شروط استخراج تراخيص البناء في القرى
- يشترط أن يكون العقد مسجل في الشهر العقاري.
- وجود صحة توقيع للعقد.
- ينبغي أن يكون المكان المراد استخراج ترخيص له داخل نطاق الحيز العمراني.
كيفية استخراج تراخيص البناء في القرى
- قم بالتقديم على طلب رخصة بناء إذا كنت الأرض فضاء، أما إن كان المنزل مبني بالفعل عليك تقديم رخصة تعلية.
- حدد موقع البيت أو قطعة الأرض الخاصة بك على الخريطة وذلك من خلال مختص المجلس القروي.
- يتم دفع الرسوم الخاصة باستخراج بيان صلاحية الموقع في مجلس المدينة التابع له والتي تقدر بنحو 200 جنيه، وذلك من أجل التعرف على عدد الأدوار المسموح بها.
- التوجه إلى المكتب الهندسي من أجل تصميم الرسومات المعمارية.
- يجب عليك تجهيز كافة الأوراق المطلوبة وهي عبارة عن ” شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس، صورة بطاقة الرقم القومي، تقييد عقد الأرض، إيصال بسداد كافة الرسوم المطلوبة لاستخراج الترخيص.