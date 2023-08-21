600 جنيه شهريًا.. بشرة خير من الوزارة بصرف منحة شهرية وهذه هي الشروط “خبر مية مية”

600 جنيه منحة شهريًا لهؤلاء ، يسعى الكثيرون من المواطنين إلى تحقيق فهمٍ شامل حول كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة والشروط المحددة التي تستوجب صرفه. يأتي هذا في ضوء قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم المالي لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، وهو الإجراء الذي يبدأ تنفيذه اعتبارًا من شهر أبريل، يهدف معاش الكرامة إلى تقديم دعم مالي موجه لكبار السن الذين تجاوزوا سن الستين وخمسة أعوام، بالإضافة إلى دعم ذوي الإعاقة الذين تتجاوز نسبة إعاقتهم 50% ومدعومين بشهادة من الهيئة الطبية.

600 جنيه منحة شهريًا لهؤلاء

وبمبادرة فريدة، تقوم الدولة بتقديم دعم شهري قدره 625 وحدة نقدية للمواطنين المحتاجين، الذين يشملهم نطاق الأمان الاجتماعي، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد ذوي الدخل المحدود 600 جنيه منحة شهريًا لهؤلاء.

تُمكن الفئات المحددة من الفوز بالاستحقاق للحصول على مخصصات معاش تكافل وكرامة، بعد أن يعطي مجلس الوزراء الموافقة الخضراء لإدراج فئات جديدة في برنامج تكافل وكرامة.

هذه الفئات المتأهلة تتضمن الأيتام، الذين يشكلون جزءًا من المستفيدين من المخصصات الشهرية للتكافل والكرامة، وأيضًا تشمل النساء المعيلات اللواتي يرعين أبناءهن البالغين فوق سن الثامنة عشر.

ويُشمل هذا البرنامج أيضًا الأبناء البالغين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر وهم في حاجة إلى الرعاية والمساعدة، وأيضًا يتضمن الأشخاص ذوي الإعاقات الخاصة، وكذلك الأرامل والمطلقات اللاتي ينتمين إلى الفئات المستحقة لهذه المخصصات.

ويُشمل مجموعة المستفيدين من البرنامج أيضًا أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، الذين يحصلون على الدعم الشهري المقدم من خلال تكافل وكرامة.

المستندات المطلوبة للتقديم

تكون الوثائق المطلوبة للحصول على 600 جنيه منحة شهريًا لهؤلاء من برنامج تكافل وكرامة مختلفة وبارزة:

– تكون بطاقة الرقم القومي صالحة وضرورية لإثبات الهوية والاستحقاق.

– من الضروري أيضًا تقديم نسخ من قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، إذا كانت معمول بها.

– تشمل الأوراق الضرورية صور شهادات الميلاد الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة تحت سن الثامنة عشر.

– في حال توافرها، تقدم صورة من بطاقة التموين المصرفية.

– يجب تسجيل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وثمانية عشر عامًا كطلاب مسجلين. بالإضافة إلى تسجيل الطلاب الجامعيين المسجلين في الجامعة.

– تتطلب الحالات المرتبطة بالأمراض المزمنة إجراء فحص طبي في لجان طبية لتحديد الإعاقة.

– الأرامل المحزونة يجب أن تقدم وثيقة وفاة الزوج أو الزوجة.

– صورة من إقرار الوصاية يلزم تقديمها في حالة الأيتام.

– في حال وجود حالات سجن للأب أو الأم، يجب تقديم صورة من شهادة السجن كجزء من الأوراق المطلوبة.