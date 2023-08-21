الان ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني موقع الوزارة nategafany.emis.gov.eg

يعتبر موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني من أكثر الموضوعات البحثية خلال الساعات الأخيرة ، وهذا يتزامن مع قيام الوزارة بنشر هذه النتائج خلال الساعات الماضية ، حيث أن العديد من الطلاب حصلوا على هذه النتائج حيث إنها تعد من أهم المراحل التي يتحدد بها مستقبلهم المهني والأكاديمي، ولهذا سوف نبين عبر السطور القادمة كافة المعلومات عنها، بالإضافة إلى طريقة الحصول عليها إلكترونيا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

أفاد مصدر داخل وزارة التربية والتعليم بأنه تم الإعلان عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني، وقد تم الإعلان سابقًا عن انتهاء الامتحانات التحريرية لهذه المرحلة في 8 أغسطس 2023، حيث شملت هذه الامتحانات حوالي 58118 طالبًا وطالبة في 358 لجنة بمختلف التخصصات، وتضمنت حوالي 645 مادة امتحانية، وتم تنفيذ هذه الامتحانات وفقًا لخطة محددة لتيسير عملية الامتحان للطلاب كما أن النتائج النهائية لهذه المرحلة برقم الجلوس تمت تجهيزها، وتم أيضا استكمال كافة الترتيبات اللازمة، وتم الاعتماد الرسمي من الدكتور رضا حجازي قبل أن يتم نشرها للجمهور.

موقع نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

يمكنك الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني من خلال اتباع مجموعة من التعليمات والإرشادات:

النقر على بوابة التعليم الفني .

اختر أيقونة ” نتائج الدور الثاني”.

حدد نوع الشعبة الخاصة بك سواء زراعي – فندقي – تجاري أو صناعي.

قم بإدخال بيانات المدرسة التي درست بها ومحافظة الإقامة.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

بعد ذلك، اضغط على زر “استعلام” وسيتم عرض نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية على الشاشة.

وبمجرد الاعتماد الرسمي، ستكون نتيجة الدبلومات الفنية متاحة عبر مركز المعلومات الدور الثاني للطلاب والطالبات من أجل الاطلاع عليها وطباعتها، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.