” جهز تراخيصك واطلع بالعاشر” فتح تراخيص البناء في المدن وتعديلات قانون التصالح على المباني؟ أهم بنود القانون الجديد 2023

هل تم عودة تراخيص البناء في المدن والقرى المصرية من جديد؟ حالة من الجدل المنتشرة ما بين المواطنين حول عودة استخراج تصاريح البناء مرة ثانية وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 بدءًا من الأول من سبتمبر 2023، وسوف نخبرك حول حقيقة هذا الأمر من خلال هذا المقال.

عودة تراخيص البناء في المدن

كشفت العديد من المصادر المطلعة إلى أنه يجرى الآن العمل على عودة فتح تراخيص البناء في المدن مرة ثانية بدون الاشتراطات الجديدة، وذلك بعد التعاون من قبل وزارة الإسكان والتنمية المحلية من أجل إصدار الضوابط اللازمة بهذا الشأن.

كما تضمن القرار السماح باستئناف الأعمال لتراخيص البناء السارية بالمدن وذلك بعد قيام اللجان المختصة بفحص البناء واعتماد الأوراق وفق قرار المحافظة، هذا بالإضافة إلى استمرار أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ بمراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الصادر لها تراخيص من قبل من أجل التأكد من توافق الاشتراطات.

استخراج تراخيص البناء بالمدن والقرى بدون اشتراطات

تم الإعلان من قبل مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان عن عودة استخراج تراخيص البناء بالمدن وفقًا لهذه الشروط:

إذا كان الأرض فارغة ينبغي العمل على تقديم طلب للحصول على رخصة البناء، أما إذا كان البناء موجود فعليًا يتم تقديم طلب للحصول على رخصة تعلية.

يجب سداد الرسوم اللازمة من أجل الحصول على الترخيص وهي شاملة رسوم المكتب الهندسي، ورسوم تحسين يقدر ب20 جنيه لكل متر من مساحة الأرض، 4 طوابع هندسية بقيمة 700 جنيه ورسوم شهادة متغير وتبلغ التكلفة نحو 200 جنيه.