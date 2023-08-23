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“لو مالحقتش هتبقى انت الخسران” موعد حجز شقق سكن لكل المصريين سبتمبر 2023 في 4 محافظات … الشروط والمقدمة وكراسة الشروط من هناااا
تستعد هيئة المجتمعات العمرانية من أجل تفعيل لينك حجز شقق سكن لكل المصريين في عدد من المحافظات المصرية خلال الأيام المقبلة، وقد أكدت العديد من المصادر داخل وزارة الإسكان إلى أن موعد الطرح المقبل يتوقع له شهر سبتمبر المقبل وذلك وفقًا للشروط التي نص عليها قانون الإسكان الاجتماعي.
حجز شقق سكن لكل المصريين
يتم حجز شقق سكن لكل المصريين من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:
- سجل الدخول إلى لينك الموقع.
- سجل رغبة الحجز.
- عليك رفع الأوراق والمستندات المطلوبة وفقًا للإعلان والذي يتضمن استمارة الحجز والإقرار المرفق بكراسة الشروط.
- رفع إيصال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى المصاريف الإدارية.
- عليك الاطلاع على الشروط الموجودة داخل كراسة الطرح ومن ثم إنشاء حساب خاص بك عن طريق الضغط على خيار التسجيل من أعلى الصفحة.
- قم بملء استمارة التسجيل وسوف تصلك رسالة عبر الهاتف المحمول تحتوي على رقم كودي عليك إدخاله لاكتمال التسجيل.
أهم المعلومات حول شقق سكن لكل المصريين 2023
- يتوقع أن يتضمن الطرح الجديد إتاحة الوحدات السكنية لمن سبق له التقدم للحصول على الوحدات من قبل ولم يسحب مقدم الحجز، كما أن الشقق المتاحة كاملة التشطيب.
- يتم دفع مقدم جدية الحجز واستكمال سداد الأقساط وذلك على حسب موعد التسليم.
- يجب ألا يقل الدخل للمتقدم عن 2500 جنيه وأن يتراوح العمر ما بين 21 حتى 50 عامًا للموظفين.
- تتكون الشقة من ثلاث غرف بالخدمات ومن المقرر أن يتم البدء في تسليم الشقق بالمدن بمجرد الانتهاء من حصر المتقدمين وفرز الأوراق والمستندات المقدمة والانتهاء من عملية الاستعلام.