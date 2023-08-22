صدرت رسميا لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني الرابط الرسمي بوابة التعليم الفني ومركز المعلومات الان

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس اليوم السابع منذ قليل، حيث وصلت مرحلة التصحيح والمراجعة إلى نهايتها واعتماد اعتماد النتيجة من قبل سيادة وزير التربية والتعليم السيد الدكتور رضا حجازي، وبإمكان جميع الطلاب الاستعلام عنها إلكترونيًا وكان الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون هذه النتيجة على أحر من الجمر، حتى يعرف الطلاب مصيرهم ويحددون ما إذا كانوا سيكملون تعليمهم في أحد المعاهد أو الجامعات، ونوافيكم بجميع التفاصيل في السطور التالية.

موقع نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

بإمكان جميع الطلاب التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس واستخدام احد المواقع الرسمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة وخطوات الاستعلام عنها:

توفر جميع هذه الروابط خدمة الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للطلاب برقم الجلوس، ويستطيع كل طالب أن يتعرف على نتيجته من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة وهي:

زياره احد الروابط الرسمية التي ذكرناها في السطور السابقة.

ثم اضغط على أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

بعد ذلك قم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأخيرا انقر على زر استعراض النتيجة.

انتظر لبضع ثواني وستظهر لك النتيجة بالتفصيل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني اليوم السابع

استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 التي ظهرت اليوم، حيث نوضح لك عزيزي الطالب تصريح وزارة التربية والتعليم عن اعتماد الوزير الدكتور رضا حجازي نتيجه الدبلومات الفنية الدور الأول، وقد وصلت نسبة النجاح الى 64% بعد أن تمكن 473264 طالب من النجاح في الامتحانات من أصل 734108 طالب،ووصل عدد الطلاب الذين سيخضعون لإمتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني الى 219304 أي بنسبة 29% أما عدد الطلاب الباقين للإعادة فهو 41597 أي بنسبة 5.5%.

الطلاب قد حصلوا على النتائج الخاصة بهم عبر مركز بوابة المعلومات، حيث يتم الحصول على هذه النتائج بشكل الكتروني عن طريق كتابة رقم جلوس الطالب فقط بدون الحاجه إلى كتابه أي بيانات أخرى، وذلك بعد ان أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن اعتماد هذه النتائج يوم أمس الاثنين الموافق 21 أغسطس، ليتم بعدها الإعلان رسميا عن ظهور النتائج عبر هذا الموقع الرسمي.