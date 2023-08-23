“خلص واتصالح قبل لودر الإزالة ما يخش عليك” قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 الجديد وموعد فتح باب التصالح في الأحياء والمجالس المحلية في المدن والقرى

ينتظر ملايين من المواطنين الإعلان بصورة رسمية عن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء للتعرف على موقفهم القانوني فيما يتعلق بأمور البناء في الأراضي التي لم يصدر لها أمر تصالح بعد، فقد حدد قانون البناء الجديد العديد من الحالات التي يصدر بها وقف البناء لمدة عامين بالإضافة إلى دفع غرامات مالية.

قانون التصالح في مخالفات البناء

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء الجديد منذ أن تم إحالته إلى مجلس الوزراء للبت فيه ووضع بعض التعديلات عليه.

ووفقًا لتصريحات مصادر مسؤولة بأنه الآن يجرى الإعداد للائحة التنفيذية للقانون وسوف يتم الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات التصالح عقب الانتهاء من إصدار اللائحة.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

أوضحت وزارة العدل المصرية إلى أنه تم الانتهاء من وضع بعض التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء المناقشات البرلمانية.

حمل القانون العديد من التيسيرات للمواطنين المتقدمين بالتصالح بموجب القانون الحالي، وقد أوضحت اللائحة أنه يجوز التصالح في تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد بها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط تقديم ما يثبت ذلك.

شروط قانون التصالح في المخالفات

يجوز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.د

يجوز التصالح في حقوق ارتفاع المقررة قانونًا على حسب اللائحة.

أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء إتمام التصالح للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006، بشرط ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تكون مخالفة للتعلية أو الإضافة وبشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.