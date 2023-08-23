“شكل الزهر هيلعب ولا إيه” أخبار عن ترقية الموظفين وزيادة المرتبات سبتمبر 2023 …. الحكومة تجهز مفاجأة سارة لكل العاملين بالدولة والقطاع الخاص

تم الإعلان بصورة رسمية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ ايام قليلة بصدور القرار رقم 121 لعام 2023 والذي ينص على ترقية الموظفين وزيادة المرتبات لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016.

ترقية الموظفين وزيادة المرتبات

تضمن القرار الذي تم إصداره من قبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة والمعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الدرجة الرابعة، وذلك بدءًا من تاريخ الأول من شهر يوليو 2023 وبزيادة 5% للأجر الوظيفي بدءًا من 30 يونيو 2023.

كما جاء ايضًا في القرار ترقية الموظفين وزيادة المرتبات بالوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني أ، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ).

جدول زيادة المرتبات 2023

بعد الانتهاء من صدور القرار والاتفاق ما بين وزارة المالية والجهاز الإداري للدولة تم إتخاذ قرار بزيادة المرتبات بعد ترقية الموظفين وفقًا للجدول الآتي:

يحصل الموظف على الدرجة العليا على راتب 8500 جنيه.

الموظف على درجة مدير عام يحصل على 7000 جنيه.

يحصل موظفي الدرجة الأولى على راتب يقدر بنحو 6500 جنيه.

راتب موظفي الدرجة الثانية 5500 وموظفي الدرجة الثالثة 5000 جنيه والدرجة الرابعة 4500.

موظفي الدرجة الخامسة يحصلن على راتب 4000 جنيه ويحصل موظفي الدرجة السادسة على راتب 3500 جنيه.

موعد صرف مرتبات أغسطس بالزيادة الجديدة

يبدأ صرف رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري وفقًا للجدول الآتي: