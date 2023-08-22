هُنا.. رابط nategafany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر مركز المعلومات

رابط nategafany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر مركز المعلومات، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الفني في مصر، بيانًا حول اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الاثنين الموافق 21 اغسطس2023 نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4 % وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام علي نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ونشرت الوزارة بيان تفصيلي حول إعتماد الدكتور رضا حجازي، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني، حيث أوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث يتضمن ما يلى:

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152) – ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79 %.

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.37 %.

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.01 %.

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92 %.

اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96 %.

نسبة النجاح في الدورين 92.90 % .

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج تتضمن

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56 %

نسبة النجاح في الدورين 98.77 %

أما بالنسبة للطلاب الحاضرين ونسب النجاح بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية تضمنت :

عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91 %

نسبة النجاح في الدورين 98.88

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

وإليكم خطوات الدخول علي رابط nategafany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر مركز المعلومات وهي كالتالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني .

. ابحث عن قسم أو صفحة النتائج على الموقع الرسمي.

ادخل معلوماتك الشخصية المطلوبة، مثل رقم الجلوس أو الرقم القومي أو أي معلومات أخرى مطلوبة للاستعلام عن النتيجة.

انقر على زر “استعلام” أو “بحث” للحصول على النتيجة.

انتظر حتى يتم تحميل النتيجة، وستظهر النتيجة على الشاشة.

قم بحفظ النتيجة أو طباعتها للحصول على نسخة منها للاحتفاظ بها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني جميع التخصصات

تصدرت نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية نتيجة البحث المتواصل من أبنائنا الطلاب والطالبات في جميع المحافظات في البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية والتي اعتمدها وزير التربية والتعليم أمس بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة في الكنترولات.