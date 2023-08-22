“حاجة ولا ف الأحلام” … مواصفات هاتف أيفون 15 الخيالية الجديدة تخطف الأبصار .. يابخت اللي هيشتريه

أعلنت شركة آبل بصورة رسمية عن موعد طرح هاتف ايفون 15 وكذلك مواصفات هاتف أيفون 15برو ماكس الهاتف الذي ينتظره الكثيرين من بين عشاق الهواتف المميزة، لذلك يتم البحث عن مواصفات هاتف أيفون 15 قبل طرحه بالأسواق بصورة رسمية وما هو السعر المتوقع له في مصر والدول العربية.

مواصفات هاتف أيفون 15 برو ماكس

حجم الشاشة 6.7 بوصة بدقة 1290×2796 بكسل.

الذاكرة الداخلية للهاتف مختلفة بدءًا من 128 جيجا بابت حتى 1 تيرابايت.

وجود وحدة للمعالجة المركزية سداسية تسمى Apple A17Bionic.

مقاوم للغبار والماء.

بطارية الهاتف كبيرة تصل سعتها إلى 1460 مللي أمبير في الساعة.

مزود بشاشة Super Retina XDR OLED بدقة 2532 * 1170 بكسل.

ابعاد الهاتف 165.5مم طول 74.3 مم عرض و8.2 مم عمق.

متوسط سطوع شاشة الهاتف يصل إلى 1200 iphone 15 s شمعة.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تقدر بسعة 8 جيجا بايت.

بمعدل تحديث الشاشة يصل إلى 1290×2796 بكسل.

تاريخ موعد نزول آيفون 15 في المملكة العربية السعودية

أشارت شركة ابل إلى أن الموعد المتوقع لنزول هاتفها آيفون 15 برو ماكس في الأسواق العربية وتحديدًا بالمملكة العربية السعودية بدءًا من الأول من شهر سبتمبر المقبل ويمكن حجزه من الآن، ويتوقع أن يحدث هذا الهاتف ضجة كبيرة خاصة في ظل المواصفات والمميزات الهائلة التي تم الإعلان عنها.

سعر آيفون 15 برو ماكس

يتوقع أن يبلغ سعر ايفون 15 برو ماكس في مصر بسعة 12 جيجا بايت من إصدار 1 تيرابايت 49 ألف جنيه.

يتوقع أن يبلغ السعر في المملكة العربية السعودية إصدار ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت 10 الآف ريال سعودي.

أما السعر الدولي للهاتف المنتظر فهو 1600 دولار أمريكي.