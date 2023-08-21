ظهرت الأن نتيجة دبلوم صنايع وزراعة وتجارة نظام 5-3 سنوات عبر بوابة nategafany.emis.gov.eg مركز المعلومات

نتيجة دبلوم صنايع وزراعة وتجارة نظام 5-3 سنوات عبر بوابة nategafany.emis.gov.eg مركز المعلومات، يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة الدبلومات الفنية البحث عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتي تم إعتمادها رسميًا مساء اليوم الإثنين من معالي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني في مصر بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة في الكنترولات.

نتيجة دبلوم صنايع وزراعة وتجارة نظام 5-3 سنوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023، من خلال الدخول علي بوابة مركز المعلومات والإستعلام علي نتيجة الدبلومات الفنية.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الاثنين الموافق 21 اغسطس2023 نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4 %.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني لعام 2023 في مصر عبر بوابة مركز المعلومات، يمكنك اتباع الخطوات التالية: