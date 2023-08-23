“الحكومة بتحس بالشعب” اعرف أسعار الكهرباء الجديدة التي تم تأجيلها إلى يناير 2024 … جدول زيادة شرائح الكهرباء الجديد “يهد الجبل”

تم الإعلان بصورة رسمية عن تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة وذلك بموجب قرار رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى يناير 2024، والعمل بتطبيق الأسعار القديمة لكافة الشرائح والتي تم الإعلان عنها منذ يوليو 2021.

أسعار الكهرباء الجديدة

يتم تحديد أسعار الكهرباء بناءًا على استهلاك المواطنين وتم تقسيم الأسعار بناءًا على الشرائح وذلك كالآتي:

يبلغ سعر الكيلو وات للشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات شهريًا 48 قرش.

الشريحة الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات تحاسب بسعر 58 قرش.

الشريحة الثالثة والتي تستهك حتى 200 كيلو وات يتم احتساب سعر الكيلو بنحو 77 قرش.

يحتسب سعر الكيلو وات للشريحة الرابعة والتي يتراوح استهلاكها ما بين 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 106 قرش.

الشريحة الخامسة والتي يتراوح معدل الاستهلاك الخاص بها بين 351 وحتى 650 كيلو وات يحتسب سعر الكيلو على أساس 128 قرش.

أما الشريحة السابعة والتي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلو وات يتم الحساب على اساس 145 قرش.

موعد رفع أسعار الكهرباء الجديدة

بناءًا على توجيه الرئيس السيسي وجهت الحكومة المصرية قرار إلى وزير الكهرباء بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء الجديدة وتطبيق الأسعار الحالية التي يتم العمل بها منذ يوليو 2021 وذلك من أجل مراعاة العوامل الاقتصادية وفي إطار سعي الدولة من أجل التخفيف على المواطنين.

وتم تأجيل العمل بقرار زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر ثانية ليتم تطبيق الأسعار الجديدة في الأول من يناير لعام 2024، وبذلك تكون هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل رفع أسعار الكهرباء في مصر ويتوقع أن يتم زيادة الأسعار بمعدل 10 قروش لكل شريحة بدءًا من العام الجديد.