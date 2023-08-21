زيادة الحقيبة المدرسية للعام الجديد 1445 الدبل بأمر ملكي حقيقة أم شائعة؟!

انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الأخبار بشأن زيادة الحقيبة المدرسية للعام الجديد 1445 لضعف المبلغ تزامنًا مع بدء الدراسة يوم الأحد الذي وافق تاريخ 20 أغسطس 2023، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية على صرف مبلغ من المال لبعض فئات الضمان الاجتماعي المطور بهدف دعم أولياء الأمور في تجهيز الحقيبة والزي المدرسي لأبنائهم، والجدير بالذكر أن صرف هذا الدعم يكون ثلاث مرات خلال العام الواحد.

زيادة الحقيبة المدرسية للعام الجديد 1445

إن صرف مبلغ الحقيبة المدرسية يكون خلال أيام مع إيداع دفعة الضمان الاجتماعي المطور شهر سبتمبر 2023 تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، وأما بخصوص انتشار بعض الأخبار حول زيادة مبلغ الحقيبة المدرسية إلى الضعف، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية عدم صحة هذه الشائعات وأن المبلغ سيصرف بدون زيادة، والجدير بالذكر أن دعم الحقيبة المدرسية 1445 يكون 240 ريال سعودي مقسمة على ثلاث فصول دراسية، وبالتالي كل فصل دراسي يحصل الطالب دعم بقيمة 80 ريال سعودي.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف دفعة سبتمبر من الضمان المطور لتصادف تاريخ 31 أغسطس 2023 والذي يوافق هجريًا 15 صفر 1445، ولابد من الإشارة أن تبكير راتب الضمان سيكون استثنائيًا هذا الشهر بسبب تصادف موعد الصرف المحدد مع إجازة نهاية الأسبوع في البنوك، وبالتالي سيتم تقديم إيداع الرواتب في حسابات جميع المواطنين المؤهلين.

حاسبة الضمان الاجتماعي

يستطيع جميع المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور معرفة قيمة الاستحقاق الشهري عبر الحاسبة التقديرية، ومن خلال تلك الخطوات: