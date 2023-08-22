” بأعذب الأصوات وأجمل مشاهد” … تردد قناة مكة قرآن من الحرم المكي ومشاهدة الكعبة … اضبط التردد الآن نايل سات وهوت بيرد

يبحث الكثيرين عن تردد قناة مكة قرآن عبر النايل سات من أجل الاستماع إلى آيات الذكر الحكيم التي تتلى إناء الليل وأطراف النهار، وتنقل القناة الصلوات من المسجد الحرام الأمر الذي يجعل المسلمين في كافة أنحاء العالم يسعون من أجل متابعة القناة وسوف نتعرف على تردد القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال هذا المقال.

تردد قناة مكة قرآن

تم تحديث تردد قناة مكة قرآن عبر القمر الصناعي النايل سات وذلك كالآتي:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معامل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

تردد قناة القران الكريم السعودية عربسات

يمكنك أيضًا ضبط تردد قناة مكة قرآن من خلال القمر الصناعي عرب سات عن طريق التردد الآتي:

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة القرآن الكريم HD هوت بيرد

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12558.

القمر الصناعي: هوت بيرد – Hot Bird.

الاستقطاب: أفقي .(H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: Saudia Qur’an.

برامج قناة القرآن الكريم السعودية

تبث القناة مواقيت الصلاة وتنقل الصلاة بصورة مباشرة من الحرم المكي.

تلاوة القرآن الكريم على مدار 24 ساعة لكبار القراء المشهورين.

مشاهدة طقوس الصلاة في الكعبة المشرفة وغسيل وكسوة الكعبة بالإضافة إلى بث تكبيرات عيد الأضحى وعيد الفطر في الأوقات الخاصة بهم.

كيفية ضبط القناة