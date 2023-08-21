“دلوقتي هتقدر تبني براحتك”.. فتح تراخيص البناء في كل مصر وقيمة رسوم استخراج تراخيص البناء والشروط المطلوبة

مؤخرا أعلنت الحكومة المصرية عن اعادة فتح تراخيص البناء في كافة المدن والقرى المصرية وفقا لمجموعة من الضوابط المحددة، وتعد اشتراطات البناء 2023 واحدة من التشريعات التي تدخل ضمن مشروع قانون البناء الموحد، والذي يستعد مجلس النواب لإصداره خلال دور الانعقاد الرابع، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على شروط الحصول على ترخيص البناء والشروط التي يجب توافرها، كذلك سنتطرق إلى رسوم استخراج تراخيص البناء، فتابعونا.

شروط الحصول على ترخيص البناء 2023

هذا وقد تم توضيح شروط الحصول على ترخيص البناء 2023 في مشروع قانون البناء الموحد للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، وجائت تلك الشروط كما يلي:

على المواطن أن يقدم الحصول على الترخيص من جانب المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة، والتي تكون مسؤولية صحتها واقعة على من يقدم تلك المستندات.

كما وضع مشروع قانون البناء الموحد مدد زمنية محددة بشأن شروط البناء وصدور التراخيص أو رفضها، حيث ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار الترخيص، وذلك خلال 15 يوم من تقديم الطلب.

مدة شهادة الصلاحية 3 سنوات وفقا للتعديلات بدلا من سنة واحدة.

قيمة رسوم تراخيص البناء 2023

أما عن قيمة رسوم تراخيص البناء 2023 التي حددها مشروع قانون البناء الموحد، فهي كما يلي: