اللي ليه حق هياخده.. متى إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير، وقد أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الوزارة تسعى جاهدة من أجل تجهيز الردود لكافة الطلاب المتقدمين بطلبات تظلمات على النتيجة، وسوف تصدر النتيجة فور انتهاء اللجنة المختصة من أعمالها.

موعد إعلان نتيجة التظلمات

أوضحت الوزارة أن نتيجة التظلمات سوف تعلن خلال الساعات القادمة ويتوقع ظهورها غدًا الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه من أجل تقديم طلبات التظلم، وذلك فور انتهاء اللجنة المختصة بمراجعة الأوراق الامتحانية للطلاب والتأكد من حصول كل طالب على حقه بصورة كاملة.

الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة

وقد أكد المتحدث باسم الوزارة أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة التظلمات من خلال رابط تقديم التظلم ذاته عن طريق إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى رابط التظلمات الخاصة بالمرحلة الثانوية.

أدخل البريد الموحد الخاص بالطالب.

قم بتسجيل كلمة المرور.

أنقر على نتيجة تظلمات الثانوية العامة وسوف تظهر لك النتيجة على الفور حال ظهورها.

تعقيب الوزير على تظلمات الثانوية

عقب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول شأن التظلمات قائلاً:” كافة الطلاب حصلوا على حقهم بصورة كاملة وأن أعمال التصحيح تمت بشفافية ومع ذلك تم إتاحة الفرصة لكافة الطلاب بالتقدم بالتظلم”، وذلك قبل أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة والذي سوف يكون بالفترة المقبلة.

أما بشأن ما يتردد من قبل بعض الطلاب حول استبدال أوراق الإجابة قال أن هذا الأمر يستحيل نظرًا لوضع باركود أعلى وأسفل ورق الأسئلة والبابل شيت وورقة الإجابة لضمان حصول الطالب على حقه بصورة كاملة.