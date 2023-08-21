“نتيجتك هنا” رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقع الوزارة الرسمي emis.gov.eg

تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني برقم الجلوس من قبل الدكتور رضا حجازي اليوم الاثنين الموافق ٢١ أغسطس، حيث بلغت نسبة النجاح 92.4%، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الفني بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، وسوف نوضح طريقة الاستعلام عنها خلال الفقرات التالية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 المصري اليوم برقم الجلوس، وشملت الإحصائيات ما يلي:

يصل عدد الطلاب الحاضرين في التعليم الثانوي التجاري نحو 60,152، ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%.

وأما عدد الطلاب الحاضرين في التعليم الثانوي الفندقي: 2,552، وبينما نسبة النجاح في الدور الثاني وصلت إلى 97.37%.

وأما عدد الطلاب الحاضرين في التعليم الثانوي الزراعي هو : 32,425، ووصلت نسبة النجاح في الدور الثاني إلى 93.01%.

وبلغ عدد الطلاب الحاضرين في التعليم الثانوي الصناعي: 87,450، وبينما نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%.

وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات: 169,718، وبنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%.

ووصلت نسبة النجاح في الدورين معًا حوالي حوالي 90%.

تم الإعلان عن هذه الإحصائيات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ الاثنين 21 أغسطس 2023.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

قامت وزارة التعليم الفني بتفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني وذلك بعد اعتماد النتيجة اليوم تحت إشراف رضا حجازي، وستكون متاحة عبر الموقع الرسمي، وتتمثل طريقة الحصول على هذه النتائج في الآتي:

الولوج إلى بوابة التعليم الفني .

انقر على أيقونة نتيجة الدور الثاني الخاص بالدبلومات.

اكتب رقم الجلوس الخاص بم

انقر على كلمة الاستعلام وتبدو النتيجة بعد لحظات إما سيكون ناجحا أم راسبا.

وبهذه الطريقة ستتمكن من الحصول على النتيجة بكل سهولة، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق.