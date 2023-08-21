هالحين هتخسي من غير ما تحسي أسعار وقت اللياقة النسائي في السعودية 1445 تخفيضات 30% اغتنم الفرصة

معرفة أسعار وقت اللياقة النسائي في السعودية 1445 أمر هام للكثيرات، لأنه يعتبر أحد أبرز النوادي الصحية المميزة للغاية ومتخصصة على مستوى السعودية في تقديم خدمات رياضية كثيرة للرجال والنساء، كما يضم المركز عبر الفروع المنتشرة في مختلف المدن مجموعة من المدربين المعتمدين حاصلين على دورات كثيرة في هذا المجال ولديهم أعلى الشهادات، والجدير بالذكر أن مركز وقت اللياقة يوفر مجموعة متنوعة من الاشتراكيات النسائية سنتعرف على أسعارها سويًا.

أسعار وقت اللياقة النسائي في السعودية 1445

يتوفر لدى مراكز وقت اللياقة المنتشرة في مختلف المدن بالمملكة العربية السعودية خطة أسعار للنساء تتناسب مع جميع المستويات من عمر 18 عام فأكثر تتمثل فيما يلي:

اشتراك ثلاثة أشهر تم تخفيض سعره ليصل إلى 1457 ريال سعودي بدلًا من 2081 ريال، وهكذا تحصل المشتركة على خصم 30% بالإضافة إلى 30 يوم مجاني عند التجديد.

اشتراك ستة أشهر يكون بسعر 2390 ريال بدلًا من 3415 ريال، وبالتالي تحصل المشتركة على خصم 30% إلى جانب 30 يوم مجاني عند تجديد الاشتراك.

عند الاشتراك في خطة 12 شهر تحصل المشتركة على خصم 30% إلى جانب ذلك شهر مجاني عند التجديد، وهكذا يصل سعر الاشتراك 4016 ريال سعودي بدلًا من 5738.

أسعار وقت اللياقة النسائي ليديز إكسبرس

يتيح مركز وقت اللياقة النسائي اشتراك مميز لجميع النساء عبر تقديم مجموعة رائعة من الخدمات بخطة أسعار تتمثل فيما يلي: