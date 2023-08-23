ما هو موعد تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة

متى موعد تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالمعاهد والجامعات المصرية للعام الدراسي 2023/2024، بالتزامن مع اقتراب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة والتي يتوقع لها يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أغسطس يزداد البحث من قبل الطلاب حول موعد المرحلة الثالثة وما هي الكليات والمعاهد التي يوجد بها أماكن شاغرة لهم.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة

حتى الآن لم يتم تحديد موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة للتسجيل بالجامعات والمعاهد المصرية، لكن عادة ما يتم فتح باب التسجيل بعد انتهاء اختبارات الدور الثاني والإعلان عن النتيجة، لذلك يتوقع أن يتم فتح باب التسجيل في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم

يتوقع أن يكون هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة لشعبة علمي علوم بالعديد من الكليات والمعاهد ومن بينها ” التربية والآداب والحقوق ودار العلوم” هذا بالإضافة إلى وجود عدد أكبر من الأماكن في المعاهد الفنية والصحية ومعاهد التمريض المعتمدة من قبل الحكومة.

الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة علمي رياضة

أما بشأن الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الهندسية وعلى حسب الإحصائيات وأعداد الطلاب فإنه يتوقع أن يكون هناك أماكن بكليات التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية وبعض الأماكن في كلية الآداب لكن بنظام الانتساب على الأغلب.

كذلك هناك أماكن بالمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة التابعة إلى وزارة التعليم العالي حيث أن تنسيق الشعبة الهندسية هذا العام جاء أعلى من العام الماضي.

أما من حيث المؤشرات الخاصة بالشعبة الأدبية يتوقع وجود أماكن شاغرة بنحو 4 كليات فقط وهم ” الخدمة الاجتماعية، التربية النوعية، السياحة والفنادق، التربية الموسيقية”.