“هل تم تقديم موعد الصرف؟” موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة.. التأمينات توضح

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، يترقب الالاف المواطنين الاعلان عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وخلال الساعات الماضية وبالتزامن مع قرب انتهاء الشهر الجاري كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 التي من المقرر صرفها خلال الايام، وسنتعرف على قيمة معاشات شهر سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة لكل الفئات خلال السطور القادمة.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، حيث من المقرر أن يتم الصرف بداية من الأول من شهر سبتمبر وحتى اليوم السادس من الشهر نفسه، وحتى الآن لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم موعد صرف معاشات سبتمبر 2023.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 وفقا للجدول التالي، حيث تم تقسيم المعاشات إلى ثلاثة شرائح:

الشريحة الأولى التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه: يتم الصرف خلال يومي 1و2 من شهر سبتمبر.

الشريحة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه: يتم الصرف خلال يومي 3 و4 من شهر سبتمبر.

الشريحة الثالثة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه: يتم الصرف خلال يوم 5 و6 من شهر سبتمبر.

قيمة معاشات سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة

الشريحة التي تحصل على المعاش قيمة الزيادة في المعاش الشريحة الأولى تبلغ الزيادة نحو 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه الشريحة الثانية تبلغ الزيادة نحو 2645 جنيها بدلا من 2300 جنيه الشريحة الثالثة تبلغ الزيادة نحو 4025 جنيها بدلا من 3500 جنيه الشريحة الرابعة تبلغ الزيادة نحو 4945 جنيها بدلا من 4300 جنيه الشريحة الخامسة تبلغ الزيادة نحو 6095 جنيها بدلا من 5300 جنيه الشريحة السادسة تبلغ الزيادة نحو 7475 جنيها بدلا من 6500 جنيه

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

وهناك عدة أماكن لصرف معاشات شهر سبتمبر 2023، ومنها: