هي دي الاخبار ولا بلاش.. زيادة المعاشات رسميًا لهذه الفئات فقط بدءًا من شهر سبتمبر “ممكن تكون منهم”

موعد صرف المعاشات، يتساءل المواطنين هل تم تبكير موعد صرف معاشات شهر سبتمبر بعد ظهور شائعات حول ذلك، ومن خلال التقرير سنوضح الموعد الذي حددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للصرف وبعض الفئات التي تم زيادة المعاشات لهم خلال الشهر الجاري، نظرًا للقرارات الجديدة المعلنة تابعوا معنا.

موعد صرف المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن موعد صرف المعاشات شهر سبتمبر 2023 بدءًا من الأول من سبتمبر وحتى السادس منه، ولم يتم بعد إصدار بيان رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تقديم موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، وعلى هذا الأساس يتم البدء في صرف المعاشات اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2023.

وتستعد الهيئة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لإجراء عملية صرف مستحقات شهر سبتمبر لعام 2023، حيث من المقرر أن تبدأ هذه العملية في الأول من سبتمبر، وسيتم توزيع الإعانات والمعاشات على مستفيدي البرنامج، مع توجيه الزيادة المحددة للمستحقين، حيث لا يقل المبلغ عن 170 جنيهًا، بينما لا يتجاوز المبلغ الأقصى 1635 جنيهًا.

زيادة المعاشات لهذه الفئات

بعد تحديد موعد صرف المعاشات نحيط سيادتكم بأنه تمت زيادة المعاشات لهذه الفئات يمكنك الاطلاع عليها: