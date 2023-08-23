الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية وموجة حر الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد عن حقيقة تعرض المحافظات إلى عاصفة ترابية وموجة حر شديدة، حيث كانت تلك الأقاويل قد انتشرت من خلالا منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأعلنت الأرصاد عن درجات الحرارة بالأيام المقبلة والتي تحمل العديد من المفاجآت بشأن انخفاض معدلات الحرارة بالإضافة إلى سقوط الأمطار الرعدية على بعض الأماكن ودخول مبكر للشتاء في شهر أغسطس، تغيرات عديدة يشهدها الطقس في هذه الفترة من العام تعرف عليها الآن.

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المصرية أن ما يتم إثارته من وجود عاصفة مقبلة أو حر شديد هو غير صحيح مؤكدة على أن الطقس بدأ في التحسن وأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة للأسبوع المتبقي من شهر أغسطس سوف أقل من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت غانم في تصريحاتها أن درجات الحرارة في تحسن مستمر خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر نظرًا لقدوم كتل هوائية قادمة عن طريق البحر المتوسط، لكن عند الظهيرة يزداد الشعور بالحرارة نظرًا لارتفاع نسب الرطوبة.

حالة الطقس اليوم

وفقًا لتصريحات هيئة الأرصاد في تقريرها اليومي عن حالة الطقس أوضحت أنه يتوقع أن يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار وذلك على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد، على أن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل ليلاً على كافة الأنحاء، أما بشأن درجات الحرارة المتوقعة لبعض المحافظات جاءت كالآتي: