“1000000 مليون جنيه… لأصحاب المعاشات بصورة بطاقتك بس احصل على مكافأتك الخيالية!

لأصحاب المعاشات.. احصل على نص مليون جنيه بصورة البطاقة في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن مفاجأة لأصحاب المعاشات.. احصل على نص مليون جنيه بصورة البطاقة، وذلك الخبر لجميع من يحتاج إلى مساعدة من البنك الزراعي المصري، وقام البنك الزراعي بتقديم خدمات مميزة لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، ومن ضمن المزايا أن الشخص يمكنه الحصول على قرض شخصي، ويمكن أن يبدأ القرض من 5 الاف جنيهًا حتى نصف مليون جنيه.

مميزات القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

هناك مميزات للقرض الشخصي المقدم من قبل البنك الزراعي المصري لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، وتلك المميزات تكون عبارة عن عائد سنوي متناقص، و 900 جنيه الحد الأدنى للمعاش، وتأمين على الحياة، ويوجد تسهيلات في السداد، وتتوفر وثيقة تأمين على الحياة، ويكون مبلغ التمويل كحد أدني يصل إلى 5 آلاف جنيه، وكحد أقصي يصل إلى نصف مليون جنيه، وتكون المستندات المطلوبة صور من بطاقة الرقم القومي الحالية، يجب توفير تعهد بتحويل المعاش، ويجب توافر إيصال مرافق حديث، ويجب أن يتم تطبيق الشروط والأحكام، وهناك الكثير لا يعرف أن البنك الزراعي المصري يقوم بتقديم قروض لأصحاب المعاشات وأيضًا العاملين في المهن الحره، ويستطيع الموظف الحصول على قرض من البنك قد يصل إلى مليون جنيه مصري.

القروض في البنك الزراعي

تنقسم القروض في البنك الزراعي المصري لعدة أقسام، والقسم الأول يكون القرض الشخصي لأصحاب المعاش، فيتيح البنك الزراعي فرصة لأصحاب المعاشات بأخذ قرض من البنك بشرط تحويل المعاش إلى البنك، ويبدأ القرض من 5 آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه، وبفائدة متناقصة تصل لنسبة 24,25% وتعادل نسبة 13,٤٧%، والقسم الثاني في القروض يكون بضمان الشهادات والودائع وحسابات التوفير حيث يتم تحويل نسبة 90% من النسبة الإدخارية للشخص إلى البنك حتى يتم الضمان، وتصل نسبة الفائدة إلى 2% التى تكون زيادة عن سعر العائد، ويمكن تسديد القرض حتى ال10 سنوات، والقسم الثالث يكون لقرض باب رزق وذلك القسم مخصص لأصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة، والتى تصل لفائدة 12,25% وما يعادل النسبة الثابتة 7%، وذلك القرض لا يحتاج إلى أي ضمان وتكون فترة السداد من ٦ أشهر حتى ال12 شهر، وقيمة القرض تبدأ ب2000 جنيه وتصل إلى 10 الف جنيه.