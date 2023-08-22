“اللى مش بياكل قراميط يشغل معدته مفاجأة كبرى في سعر السمكة البطلي تلامس 100 جنيه..!

البلطي يلامس الـ100 جنيهًا.. تعرف على أسعار السمك اليوم يعد سمك البلطي أحد أنواع الأسماك وهو من الأسماء المحببة لدى الكثير من الناس، وتختلف أسعار الأسماك حسب نوعها كما أنه يعتمد أيضا على التاجر أو البائع وفي تلك الآونة يلجأ بعض الناس إلى شراء الأسماك؛ لأنها تعتبر من أرخص الأكلات التي يمكن شرائها وتناولها بكل سهولة، بالإضافة إلى أهمية الأسماك والقيمة الغذائية التي تحملها ويمكن التعرف على أسعار الأسماك بالأخص سمك البلطي من خلال مقال اليوم حيث يبحث الكثير قبل الشروع في عملية الشراء التعرف على أسعار كافة أنواع الأسماك حتى لا يتعرض للنصب وفي نفس الوقت لديه علم بأن ذلك هو متوسط أسعار الأسماك في مصر فتابعونا لتتعرفوا على ذلك

أسعار السمك البلطي اليوم

يمكن التعرف على أسعار الأسماك من خلال تلك الكلمات والتي تبدأ بسعر السمك البلطي حيث يتراوح سعره ما بين 85 جنيه إلى 95 جنيه وذلك يختلف بناء على المنطقة والبائع، وبالنسبة إلى كيلو الثعابين فإنه يبدأ من 90 جنيه ويصل إلى 280 جنيه، وأسماك البوري وصلت إلى أسعار خيالية تبدأ من 105 جنيه وتصل إلى 130 جنيه، و أسماك الدنيس يتراوح سعر الكيلو منها ما بين 150 جنيه و 240 جنيه، وكيلو القاروص وصل الى سعر 160 جنيه، ولكن هذه الأسعار لا يمكن أن تكون متشابهة في كافة المناطق ويجب على المشتري أن يختار الشخص الذي يمتلك كمية مناسبة من السمك الطازج وفي نفس الوقت تكون أسعارها مناسبة.

إنتاج مصر من الأسماك

تعد مصر من ضمن الدول التي تنتج كمية كبيرة من الأسماك حيث وصل إنتاجها إلى ما يصل إلى اثنين مليون طن من السمك خلال السنة الواحدة، ويشمل ذلك 1.6 مليون مليون طن استزراع سمكي، وهذا معدل كبير جدا يشير إلى أن الأسماك من الوجبات المهمة لدى المصريين ولا يمكن الاستغناء عنها، ويمكن معرفة أن السمك بشكل عام يحتوي على فوائد عديدة ومتنوعة ويجب تناوله مرة في الأسبوع على الأقل؛ لذا تحرص أغلب البيوت الإكثار من تناوله وطهيه وتقديمه لأولادها بشكل مستمر.