“الحد طار ومواد البناء معاها الجناح في السما… مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار حديد عز اليوم والسبب!

مفاجأة في سعر حديد عز للمستهلك اليوم أصبح حديث الساعة في اللحظات السابقة مفاجأة في سعر حديد عز للمستهلك اليوم، وذلك منذ ارتفاع سعر حديد عز، فتم ارتفاع سعر حديد عز في أسواق مواد البناء، وتم ارتفاع السعر إلى 680 جنيهًا مصريًا في الطن الواحد، وبذلك يتم تسجل سعر حديد عز اليوم ب 35847 جنيهًا، وأصبح ذلك الخبر هو الحديث المتداول في الساعات الأخيرة.

أسعار حديد عز لليوم

فبعد معرفة مفاجأة في سعر حديد عز للمستهلك اليوم بدأ الناس البحث عن الأسعار الجديدة الخاصة بحديد عز، وذلك بعد معرفة أن الطن الواحد تم ارتفاع سعره ب 680 جنيهًا مصريًا، ويعني ذلك أن سعر حديد عز للمستهلك أصبح 35847 جنيهًا، وبالطبع يوجد حد أدنى لسعر حديد عز للمستهلك ويكون الحد الأدنى حوالي 33100 جنيهًا مصريًا وذلك في محافظة الغربية، وفي محافظة المنوفية وصل سعر حديد عز للمستهلك إلى 41 ألف جنيه مصري للطن الواحد من الحديد، وقد قامت شركة حديد عز بتثبيت سعر الحديد للطن الواحد خلال شهر أغسطس الجاري، وأصبح السعر 32135 ألف جنيهًا وذلك السعر للموزع، ويكون شاملًا ل14 % ضريبة للقيمة المضافة المقررة، ويكون ذلك للمرة الرابعة في عام 2023،،وقد بلغ أقصي سعر للطن 33301 ألف جنيه وذلك من حديد تسليح الأطوال لأقطار صلب مشرشر، ويبلغ أسعار حديد عز التجارية 32928 ألف جنيه مصري، وللموزع يصل سعر الطن الواحد ل32135 ألف جنيه.

أسعار الحديد العالمية

وهناك الكثير يفضل متابعة أسعار الحديد العالمية لمقارنتها مع الأسعار الحالية في سوق مواد البناء، ويعتبر سعر الحديد العالمي بدون أي مصاريف شحن يصل ل680 دولار للطن الواحد، ولكن عند إضافة سعر القيمة المضافة ومصاريف الشحن والهوامش الخاص بالأرباح والتجار سيتم ظهور الفرق بين السعر في مصر والسعر العالمي، وفي الفترة الأخيرة قد تم شهود انخفاض في واردات مصر للحديد والتي تعتبر تمثل نسبة 15% – 20% من السوق المحلي، وبالتأكيد سيتم التأثير على المعروض في سوق مواد البناء، وإذا تم احتساب قيمة الحديد العالمي بالدولار فأنه يعادل 22 ألف جنيه مصري، وذلك في الوقت الذي تم تسجيل حديد عز للمستهلك للطن الواحد للحديد 38 ألف جنيه.