فرصة كبيييرة.. شهادة الادخار الثلاثية بالبنك الأهلي وبنك مصر 2023

يواصل بنكا مصر والأهلي طرح الشهادات الاستثمارية الجديدة والتي تحمل أعلى عائد تنافسي بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل أساس 100 نقطة أي ما يعادل 1%، ومن بين الإصدارات التي تم الإعلان عنها شهادة الادخار الثلاثية بالبنك الأهلي ومصر والتي سوف نخبرك حول تفاصيلها من خلال هذا المقال.

شهادة الادخار الثلاثية بالبنك الأهلي وبنك مصر 2023



أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعد أن تم اتخاذ قرار برفع معدل الفائدة عليها بمقدار 1% لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلاً من 18.5% أما حول مميزات هذه الشهادة فهي كالآتي:

تبلغ مدة الشهادة ثلاث سنوات.

يصرف العائد بصورة ربع سنوية.

يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمان هذه الشهادة.

شهادة الادخار من بنك مصر 2023

أيضًا تم الإعلان من قبل بنك مصر عن طرح شهادات الادخار الجديدة بسعر فائدة 19.5% بدلاً من 18.5%، وذلك بعد تطبيق قرار رفع قيمة الفائدة على الوعاء الادخاري بنحو 1% تطبيقًا لقرار البنك المركزي الأخير.

يمكن للعميل صرف عائد الشهادة على فئتين الأولى بنظام العائد الشهري بحد أدنى للشهادة 500 جنيه ومضاعفتها، أما الثانية بصورة ربع سنوية بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويحق للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الإصدار.

موعد تطبيق الزيادة على شهادة الادخار الثلاثية 2023

بدأ بنكا مصر والأهلي لعمل بتطبيق قرار رفع الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية المتغيرة بنسبة 1% منذ قرار البنك المركزي ويتم العمل به منذ اليوم التالي لربط الشهادة والتي لا يمكن استرداد قيمتها أو جزء منها سوى بعد مرور ستة أشهر من تاريخها.