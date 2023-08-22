“كله جديد مفاجأة رائعة للجميع المولود الجديد فرحان إمكانية إضافة المواليد بسهولة لتلك الفئات

زاد معدل البحث على محرك البحث الخاص بجوجل من خلال العديد من المواطنين عن إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2023 خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التموين التي تخص بطاقات التموين، وتفاءلت العديد من الأسر باحتمالية وجود قرار إضافة المواليد على بطاقة التموين لإن ذلك سوف يزيد من الدعم الذي ستحصل عليه ويزيد من عدد السلع والمنتجات المستحقة لهم كل شهر، لذلك في هذا المقال سنلقي الضوء على إمكانية تواجد قرار إضافة المواليد على البطاقة لعام2023،والفئات المستحقة للإضافة على بطاقة التموين فتابعو معنا في السطور القليلة القادمة.

حقيقة إضافة المواليد في بطاقة التموين لعام 2023

أثارت حقيقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين الجدل في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، و تساءل العديد عن قيام وزارة التموين بإتاحة تلك الخدمة بالفعل أم لا، وأكدت وزارة التموين في إمكانية إضافة فئات معينة، وأكمل أن إضافة الأفراد لبطاقة التموين كان متاحًا منذ عدة أشهر وكانت الوزارة الخاصة بصرف التموين هي التي أعلنت عن إضافة فئات معينة لبطاقات التموين، وليس كل المواليد يضافون لبطاقة التموين، وخفض ذلك الضجة الهائلة حول إمكانية إضافة مواليد لبطاقة التموين.

من الفئات التي تستحق الإضافة لبطاقات التموين عام 2023

أعلنت وزارة التموين عن الفئات المستحق إضافتها إلى بطاقة التموين منهم للفتاة في حال زواجها من فصل نفسها عن بطاقة التموين الخاصة بوالدها وإلحاق نفسها ببطاقة تموين زوجها، الزوجة لها الحق في الإضافة لبطاقة التموين في حال طلاقها بعد استخراجها لقسيمة الطلاق وهذا يجعلها تنفصل اجتماعيًا من بطاقة زوجها.

زوجة الشهيد من الفئات التي يسمح لها بإضافة المواليد على بطاقة التموين

ويمكن للأرملة أيضًا أن تضيف أولادها الرضع على بطاقة التموين، ويمكن لأصحاب معاشات تكافل وكرامة من إضافة المواليد على بطاقة التموين، ولفئات الضمان الاجتماعي الحق في إضافة المواليد على بطاقة التموين، من الفئات التي لديها الحق في إضافة المواليد أيضًا هم أصحاب كروت الخدمات المتكاملة و أسر الشهداء، من الأفراد المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين هم الأسر البديلة.