جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 هو الخبر الذي ينتظره كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقد زفت وزارة المالية خبر سار لكافة العاملين وهو صرف أي متأخرات في مستحقات العاملين عن الشهر الماضي خلال الشهر الجاري، وسوف نخبرك حول جدول ومواعيد صرف الرواتب حسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

أوضحت وزارة المالية في بيان لها أنه من المقرر صرف المرتبات المستحقة عن شهر أغسطس بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك لمدة خمسة أيام حتى يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس وفقًا للدرجات الوظيفية.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

يتم صرف مرتبات شهر أغسطس لوزارة المالية والتخطيط والخارجية والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والزراعة والاستصلاح الأراضي، والكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتعليم العالي يوم الخميس الموافق 24 أغسطس.

صرف الرواتب الخاصة بمديريات القوى العاملة- مديريات التضامن الاجتماعي-مديريات الإسكان والمرافق- مديريات الشؤون الصحية- مديريات الطرق والنقل- التموين والتجارة الداخلية» يوم الأحد 27 أغسطس 2023.

أما باقي الهيئات يتم صرف الرواتب في الأيام المتبقية بدءًا من 28 أغسطس وحتى ال30 من الشهر ذاته.

الدرجات المالية للموظفين

وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية فإنه من المقرر صرف الرواتب وفقًا للحدود الدنيا مع قرار بترقية الموظفين وزيادة الرواتب ويبلغ الحد الأدنى لها كالآتي: