ياتري وصل كام دلوقتي.. سعر الدولار في السوق السوداء الان مقابل الجنيه المصري “تخيل وصل كام!!”

سعر الدولار اليوم، سعر الأخضر في البنوك وفي السوق السوداء هو ما يشغل محركات البحث خاصة مع زيادة الأسعار، مصادر موثوقة نقلت للبديل بأن عملية تداول الدولار داخل سوق شركات الصرافة ما زالت تجري بوتيرة هادئة نسبياً منذ شهر يناير السابق، يُشار إلى أن الكثير من الأفراد الذين يتعاملون مع العملات اتجهوا نحو القنوات غير الرسمية لتبادل العملات السوق السوداء، وذلك بسبب الفارق الجذاب في سعر الصرف.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أسعار الدولار في البنوك المصرية شهدت تغييرات ملحوظة، اليك سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية كالتالي:

في البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار للشراء 30.8380 جنيه وللبيع 30.9357 جنيه. بنك الأهلي سجل سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. بنك CIB وصل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع. في البنك الأهلي المتحد: 30.23 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي: 30.7 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع. المصرف المتحد: 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع. بنك HSBC: وصل سعر الدولار 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع. بنك SAAB: اسعار الدولار الان 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في السوق السوداء

في السوق الموازية/ السوداء شهدت الأيام القليلة الماضية قفزة غير مسبوقة في سعر الدولار الأمريكي، وذلك بعد خطوة جريئة من البنك المركزي المصري تمثلت في زيادة أسعار الفائدة، بالسابق كانت قيمة الدولار تتراوح في السوق الغير رسمية ما بين 38 إلى 38.75 جنيه، وبعد قرار البنك المركزي ارتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ ليصل الآن إلى نطاق بين 39 و 39.5 جنيه، مما يجعل هذه الزيادة تطل بظلالها على الساحة المالية.