نشر جدول مواعيد امتحانات السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني في جميع محافظات العراق

وزارة التربية العراقية تعلن عن موعد امتحانات السادس الإعدادي الدور الثاني في العراق وعن جدول الامتحانات العامة للدراسة، وهو الأمر الذي ينتظره العديد من الطلاب والطالبات الذين لم يكن التوفيق حليفهم في الدور الأول، وقد شددت الوزارة على ضرورة متابعة صفحات مكتب الوزارة الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للتعرف على كافة المعلومات بشأن اختبارات الدور الثاني.

موعد امتحانات السادس الإعدادي الدور الثاني في العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي أنه من المقرر عقد امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي بدءًا من يوم السابع عشر من شهر سبتمبر 2023.

وتابعت أنه يتم الآن التنسيق مع وزارة التعليم العالي لضمان توازن التوقيتات مع اختبارات الجامعات، فضلاً عن القيام ببناء قاعات امتحانية في كل محافظة داخل الدولة العراقية من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة للطلاب المشاركين في الدور الثاني.

جدول امتحانات السادس الإعدادي 2023

صرح مصدر مسؤول داخل الوزارة أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من إعداد جدول امتحانات الدور الثاني بصورة نهائية، وأشار السيد ” قيس الكلابي” المدير العام لتربية بغداد كرخ الثانية أنه يتوقع الإعلان عن جدول الاختبارات خلال هذا الأسبوع.

موعد امتحانات الصفوف الغير منتهية 2023

أوضحت وزارة التربية أنها تسعى من أجل إتاحة الفرصة للطلاب الراسبين في اختبارات الدور الأول في مادة أو مادتين من أجل المشاركة في اختبارات الدور الثاني، أما الطلاب الراسبين في أكثر من مادتين لن يسمح لهم بأداء الاختبارات بالإضافة إلى الطلاب الذين رسبوا للغياب عن أداء الامتحانات بدون تقديم عذر مقبول.