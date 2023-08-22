“اجرى بسرعة شوف الحل قبل الكارثة الكبرى… هيتسحب منك العداد في تلك الحالة!! والسبب اي

قبل العداد ما يتسحب منك .. شركة الكهرباء توجه نداء هام للمواطنين في الفترة الأخيرة إنتشرت الكثير من الأخبار حول قيام شركات الكهرباء بحملة كاملة على عدد كبير من المناطق ومن خلال هذه الحملة سوف تقوم برفع العدادات القديمة, وتركيب العدادات الجديدة التي تستعمل بطريقة الكارت الحديث, ولكن عند وجود أمر معين يجب رفع العدادات عقوبة على هذا الأمر, وكل شركة كهرباء سوف تقوم بالحملة بالمنطقة الخاصة بها للكشف على العدادات والعداد المخالف سوف تقوم برفعه حالا.

شركة الكهرباء ورفع عداد الكهرباء لعدم سداد الرسوم2023

يتم رفع العداد القديم الذي يوجد به تراكمات لفاتورة الكهرباء ولم يتم سدادها ويحق للمسئول إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن, وتقوم برفع العداد ويلزم المواطن بدفع جميع الفواتير المتراكمة لديه ويتم تركيب العداد الجديد الذي يستخدم بكارت مسبوق الدفع, وتسدد التراكمات بقيمة فاتورتين أو أكثر وليس أقل من ذلك ليتم السداد, أما بالنسبة لعدم سداد الفواتير المتراكمة إن لم تسدد خلال شهرين, يتعرض المواطن للعقوبة الصارمة وهي رفع العداد القديم وإلزام المواطن المستفيد من الكهرباء بتركيب العداد مسبوق الدفع, ويتم إضافة الفواتير المتأخر إلى الكارت مسبوق الدفع وسدادها من خلاله, ويجب قبل رفع العداد القديم يجب إنذار المواطن صاحب العداد مسبقا لدفع الفواتير وسداد جميع الفواتير المتأخرة عليه, او يمكن للمواطن تقديم طلب لتسديد الفواتير المتراكمة بطريقة سداد التقسيط.

إسترجاع عداد الكهرباء

لا يمكن للمواطن إسترجاع العداد القديم بعد قيام شركة الكهرباء برفعه وتركيب العداد مسبوق الدفع الإلكتروني ولكن هذا التبديل لا يعني بأن تم سقوط الفواتير المتأخرة, ولكن توفر شركات الكهرباء عدة منافذ لتقوم بسداد الفواتير من خلال هذه المنافذ وهي منافذ فوري التي تتوفر في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية, وهناك أيضا التطبيقات للكهرباء الذكية ويوجد خدمة سداد قيمة الفاتورة المتراكمة من خلال المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء الإلكترونية على مدار ال 24 ساعة, ولكن كل هذه الطرق التي تساعدك على السداد يجب أن يكون لديك كود السداد الإلكتروني لتتمكن من السداد, وأذا قمت بإدخال رقم الكارت بطريقة خاطئة لا يمكن إسترداد قيمة الأموال التي أدخلتها بالرقم الخاطىء.