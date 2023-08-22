مفاجأة تسعد الملاييين يا يبن السعيدة مليو مبروك…. زيادة 150 شهريا للموظفين موعد صرف مرتبات أغسطس

قامت وزارة المالية بالإعلان عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات أغسطس, موضحة بإنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة للعاملين والموظفين بالهيئات والجهات الحكومية سيتم صرفها كل ثلاث أيام من كل شهر, كما أعلن الدكتور طارق بسيوني رئيس قطاع الحاسبات المالية بإنه سيتم صرف جميع الرواتب للعاملين لشهر أغسطس بداية من 24 أغسطس, وستتوفر المستحقات بجميع ماكينات الصرف الآلي في الموعد المحدد.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

يتسائل الكثير من الموظفين عن موعد صرف المرتبات والمستحقات الخاصة بهم لذلك قررت الوزارة بأن عملية الصرف تكون في الموعد المحدد التي يم تحديده من الجهات المسئولة, وهذا سيكون بداية من الرابع والعشرون من شهر أغسطس 2023 بعد الإنتهاء من صرف مرتبات لجميع موظفين وزارة التربية والتعليم, وأعلنت الحكومة بأن لا يقل الحد الأدنى لمستحقات الموظفين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة فيما يلى:

سيتم صرف للفئة الأولى 10500 جنيه أو ما يعادلها وتصرف الفئة الثانية 8500 جنيه للدرجة العالية والفئة الثالثة 7000 جنيه للمدير العام, ويصرف 6500 جنيه للاولى أو ما يعادلها و 5500 جنيه للثانية و 5000 جنيه للثالثة و 4500 جنيه للرابعة, و 4000 للخامسة أو ما يعادلها أما الحد الأدنى لأجر حاملي شهادة الماجستير تكون 6000 جنيه شهريا ولحاملي شهادة الدكتوراه تبلغ 7000 جنيه شهريا.

صرف مرتبات أغسطس 2023

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف المرتبات لجميع العاملين بجميع الجهات الأدارية بالدولة وسيتم صرفها بداية من 24 من شهر أغسطس الحالي, وهذا ما تم أعلانه من وزارة المالية وقامت بترتيب الوزارات لصرف المعاشات ويكون الترتيب كالأتي:

تبدأ وزارة المالية بصرف المرتبات أولا للعاملين بوزارة التربية والتعليم ويليها العاملين بمديرات الطب البيطري والموظفين بوزارة الزراعة والعاملين عليها وسيتم صرف المرتبات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة مباشرة, وبعد ذلك تصرف المرتبات للعاملين بوزارة الكهرباء والإستثمار ووزارة التعاون الدولي وبع ذلك يتم صرف مرتبات العاملين بوزارة العدل, ووزارة التعليم العالي للجامعات ويليها وزارة التخطيط والتنمية المحلية ويأتي دور موظفين الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني وسيتم صرف مرتبات العاملين بوزارة التموين بعدها مباشرة, ثم مرتبات الجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس الأعلى للصحافة وهذا ما تم التنويه عنه من وزارة المالية لصرف المرتبات.