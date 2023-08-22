ظهرت بالاسم.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ للالتحاق بالجامعات على بوابة الحكومة المصرية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة المرحلة الثانية ٢٠٢٣ من عملية تنسيق الالتحاق بالجامعات للعام 2023، مما أثار حماس الطلاب الذين انتهوا من الثانوية العامة .. وقد ظهرت نتيجة التنسيق بالاسم فقط للثانوية العامة على بوابة الحكومة المصرية حيث ويطمحون للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المصرية. حيث تعد هذه النتائج خطوة مهمة نحو تحقيق الأحلام الأكاديمية للشباب الطموح، وتمثل بداية رحلتهم نحو بناء مستقبل واعد في مجالاتهم المختارة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالاسم فقط

بدأ فتح باب تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المرحلة الثانية، حيث تم تنفيذ هذه الخطوة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق بوابة الحكومة المصرية. بدءًا من يوم 15 أغسطس ولمدة ستة أيام، كان للطلاب الفرصة لتقديم تفضيلاتهم بشأن الكليات والجامعات التي يتمنون الالتحاق بها، مع استخدام اسمهم أو رقم جلوسهم للوصول إلى نتيجة التنسيق بالاسماء.

تمثل هذه الخطوة مرحلة حاسمة في مسيرة الطلاب نحو تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية. فبعد جهود مستمرة وسنوات من الدراسة والتحصيل، يأتي وقت اتخاذ قرار الالتحاق بالجامعة والتخصص الذي يتناسب مع اهتماماتهم ومهاراتهم. وبفضل الجهود المبذولة من قِبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات وجهود الطلاب أنفسهم، تم تسهيل هذه العملية وتوفير وسيلة إلكترونية ميسرة لتقديم الاختيارات و التفضيلات.

شروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 2023

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان منذ قليل، أن الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن كالتالي:

•التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

•التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

•الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

•التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

•لا توجد تحويلات ورقية.

•التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

إن النجاح في الحصول على مقعد جامعي ليس فقط مسألة شخصية بل يمثل أيضًا تحقيقًا لأهداف وطموحات الوطن. فالشباب الذين يسعون إلى العلم والمعرفة هم القوى الدافعة وراء تطور المجتمعات والاقتصاديات. ومن هنا، تكمن أهمية تقديم دعم وتشجيع لهؤلاء الشباب ليكونوا روادًا ومبتكرين في مختلف المجالات.

في الختام، تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالاسم فقط 2023 كفرصة ملهمة للشباب المصري لبناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني حيث إنها بداية رحلة جديدة تمتلئ بالتحديات والفرص، ونأمل أن يتمكن هؤلاء الشباب من تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم من خلال تعليم .يمكّنهم ويساهم في تقدم مصر نحو المستقبل.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية بالاسم فقط

https://tansik.digital.gov.eg/

الى هنا وعبر موقع البديل نكون تعرفنا على كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالاسم فقط ورقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية.