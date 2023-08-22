عاجل ‼️ تفعيل رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس علمي وادبي عبر بوابة الحكومة

بعد اعلان عملية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج جهودها. تم فتح باب التسجيل لتلقي تفضيلات الطلاب الذين أنهوا الثانوية العامة وانطلق ذلك من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023، استمر لمدة ستة أيام متتالية ليصل إلى نهايته في يوم الأحد الموافق 20/8/2023، عدد الطلاب الذين اختاروا الاختبار العلمي في المرحلة الأولى بلغ 254168 طالبًا، فيما بلغ عدد الذين اختاروا الاختبار الأدبي 90218 طالبًا، وبإجمالي 350133 طالبًا.

الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية

ومع ذلك، فإن عدد الطلاب الذين لم يقدموا طلباتهم للالتحاق بلغ 5747 طلابًا، في الإجمال، اختار 5277 طالبًا الاختبار العلمي، بينما اختار 470 طالبًا الاختبار الأدبي، وهذا يؤكد تخلف 5747 طالبًا عن تقديم طلباتهم عبر الإنترنت في هذه المرحلة، في المرحلة الثانية، تم ترشيح 73054 طالبًا في الشعبة العلمية و209226 طالبًا في الشعبة الأدبية، مما يجمع إجمالي المرشحين إلى 282280 طالبًا، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023:

8 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

90688

الإجمالي

350133

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

كيفية التحقق من نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 تأخذ الوافد في عين الاعتبار الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التنسيق الإلكترونية المخصصة. توجيه النقرات نحو تصفح نتائج المرحلة الثانية لعام 2023. اختيار اعتماد نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق خلال العام المعني. سجل رقم الجلوس بعناية ولا تغفل عن تسجيل الرمز السري المتعلق بك. لا تفوت فرصة الضغط على زر عرض النتيجة، حتى تتمكن من رؤية نتيجتك بوضوح.

هكذا يتمكن الوافد من استعلام نتيجته بطريقة شخصية ومن خلال خطوات دقيقة يتبعها بعناية.

تم توجيه قرار مميز حيال فتح نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للمعاهد والجامعات المصرية حيث ابتدأت يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 واستمرت لخمسة أيام متتالية حتى يوم الأحد الموافق 20/8/2023. فيما يخص الحدود الأدنى للقبول في هذه المرحلة المهمة، تم اقتراح قبول الطلاب ذوي الخلفية العلمية إذا كانت درجاتهم 250 أو أكثر، مما يمثل نسبة 60.98%. ومن ناحية أخرى، قد تم تحديد الحد الأدنى للقبول للطلاب من الشعبة الأدبية عند 238 درجة فأكثر، وهو ما يعادل نسبة 58.05%.